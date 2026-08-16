În Elveția se vând seifuri săpate în stâncă pentru bogații care vor să-și protejeze averile în caz de război

Buncărul subteran masiv se construieşte în cantonul elvețian Obwalden, săpat adânc în Alpi, sub pasul Brünig. Sursa foto: bruenigmegasafe.ch

În Elveţia o firmă scoate la vânzare seifuri săpate în stâncă, menite să protejeze bunuri de valoare în caz de război. Un astfel de buncăr costă un milion de franci.

Antreprenorul Thomas Gasser, președintele consiliului de administrație al companiei Brünig Mega Safe a anunţat contruirea unui buncăr subteran masiv în cantonul elvețian Obwalden, săpat adânc în Alpi, sub pasul Brünig.

Seifurile oferă un nivel de securitate de top și un design demn de un film. Aici, cei mai bogați oameni din lume își vor putea păstra în siguranță valorile. Potrivit postului de televiziune RTS, preluat de Il Messaggero, buncărul este un complex de seifuri protejat de un sistem de securitate extrem de riguros. Inaugurarea acestuia este programată pentru anul viitor.

„Mai întâi, trebuie să treci printr-un punct de control special și să cobori din vehicul. Vor avea loc diverse verificări de securitate, ale căror detalii, în mod firesc, nu vor fi dezvăluite publicului”, a declarat Gasser. Buncărul conţine aproximativ 20 de încăperi subterane de înaltă securitate, protejate de un strat de stâncă de o sută de metri grosime. Nivelul de protecție, dă asigurări Gasser, va fi „comparabil cu cel al Băncii Naționale a Elveției”.

Costul minim de acces nu este la îndemâna oricui şi ajunge la aproximativ un milion de euro. Fiecare seif este vândut în baza unui contract de concesiune pe 99 de ani. „Clientul devine proprietar”, a continuat Gasser; „acesta deține propriul număr cadastral în registrul funciar și poate chiar ipoteca proprietatea.”

Opiniile cu privire la proiect sunt împărțite în micul sat Lungern. Unii locuitori intervievați de postul elvețian de radiodifuziune au susținut că „se construiește ceva pentru oameni care au deja suficienți bani”, în timp ce alții și-au exprimat entuziasmul. Totuși, acest lucru nu este o noutate în Elveția; în trecut, diverse buncăre militare dezafectate au fost deja transformate în spații de depozitare securizate sau în centre de date de înaltă securitate.