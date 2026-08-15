„Adevăratul blestem al mumiei”: Comerțul cu rămășițe umane mumificate a explodat. Riscurile pentru sănătate îi îngrijorează pe medici

Un comerț „semi-clandestin, adesea ilicit” s-a amplificat în ultimii ani prin utilizarea rețelelor sociale. FOTO: Hepta

Un comerț clandestin cu mumii și părți ale corpurilor umane, amplificat de rețelele sociale, platformele de vânzări și casele de licitații, ascunde riscuri serioase pentru sănătate, avertizează cercetătorii. Resturile mumificate pot elibera spori fungici și pot conține substanțe toxice precum arsen, mercur și plumb, iar pericolul îi vizează inclusiv pe angajații serviciilor poștale și de curierat care manipulează coletele, potrivit unei cercetări, citate de The Guardian.

Cercetările privind cumpărarea și vânzarea clandestină a unor părți ale corpului uman vechi de secole, inclusiv mâini, picioare și capete, au identificat riscuri alarmante provocate de microorganisme inactive și de materialele toxice folosite pentru conservarea rămășițelor.

Un articol academic evaluat de colegi, „The Real Mummy’s Curse: Health Risks Associated With the Sale and Trade of Mummified Remains”, publicat în International Journal of Cultural Property și online de Cambridge University Press, prezintă ceea ce autorii studiului descriu drept „o imagine sumbră”.

Un comerț „semi-clandestin, adesea ilicit” s-a amplificat în ultimii ani prin utilizarea rețelelor sociale, a site-urilor personale, a platformelor de comerț electronic și a caselor de licitații, însă cei implicați par să fie puțin conștienți de modul în care oamenii sunt „expuși la diverse riscuri”, se arată în articol.

O examinare a 128 de postări online de pe platformele Meta, site-uri de comerț electronic, magazine online și case de licitații a identificat numeroase cazuri în care rămășițe mumificate scoase la vânzare prezentau semne clare de biodeteriorare. Însă vânzătorii nu ofereau instrucțiuni privind siguranța și foloseau adesea serviciile poștale pentru a transporta părțile către cumpărători.

„Părți izolate ale corpului, precum mâinile și picioarele, au fost identificate cel mai frecvent, urmate de capete mumificate întregi”, scriu autorii articolului. „Peste jumătate din eșantion, 51,6%, era format din capete aflate în diferite stadii de integritate și conservare, inclusiv capete mumificate întregi sau parțiale, cranii sau cutii craniene cu țesut moale și/sau păr, așa-numitele capete micșorate produse de poporul Shuar din nordul Peru și estul Ecuadorului.”

Practicile de mumificare, fie artificiale, fie naturale, implică procese chimice și fizice complexe menite să întârzie descompunerea. De-a lungul timpului, pentru conservarea țesuturilor au fost utilizate o serie de materiale și substanțe toxice, inclusiv metale grele precum arsenicul, mercurul și plumbul.

O mare varietate de microorganisme inactive

Rămășițele mumificate pot adăposti o mare varietate de microorganisme inactive, în ciuda secolelor de deshidratare. Sporii fungici inactivi pot deveni aeropurtați atunci când sunt mutați sau deranjați, ceea ce prezintă riscuri pentru sănătatea oamenilor, avertizează cercetătorii.

Inhalarea sporilor de aspergillus a fost considerată responsabilă pentru moartea a 10 dintre cei 12 oameni de știință specializați în conservare care au deschis mormântul regelui Cazimir al IV-lea al Cracoviei, în Polonia de astăzi, în anii 1970, notează articolul.

Se crede că o formă severă de aspergiloză provocată de inhalarea sporilor ar fi putut contribui și la moartea lordului Carnarvon, principalul finanțator al explorării mormântului lui Tutankhamon din Valea Regilor din Egipt.

Moartea lui Carnarvon, în 1923, a fost citată drept dovadă a mitului potrivit căruia cei care deschideau morminte aveau să fie blestemați cu ghinion, boală sau moarte, cunoscut sub numele de „blestemul mumiei”.

Kirsty Squires, profesoară de bioarheologie umană la University of Staffordshire, care a lucrat împreună cu Dario Piombino-Mascali, Clara Urzì și Damien Huffer la cercetare, a declarat că comercianții par să fie puțin conștienți de pericole.

Ea a spus: „În unele dintre comentarii, ei menționează mirosul de mumie – care poate fi atribuit biodeteriorării rămășițelor –, însă unele dintre imaginile încărcate arată rămășițe mumificate care nu sunt în cutii de protecție, ci sunt expuse aerului din jur, de exemplu, într-o încăpere dintr-o locuință, ceea ce ar putea fi foarte periculos.

„Când pregăteam acest articol, existau imagini cu rămășițe puternic deteriorate care erau pur și simplu așezate pe un suport, fără un capac de sticlă. Nu părea să existe un control al temperaturii, condițiile adecvate de depozitare necesare pentru rămășițele umane.”

Studiul a constatat că nu doar cei care comercializează rămășițe umane se află în pericol. Cercetătorii scriu: „Având în vedere că firmele poștale și de curierat sunt utilizate pentru transportul rămășițelor umane mumificate, lucrătorii din depozite, șoferii, angajații din centrele de transport și oficialii vamali sunt cu toții expuși riscului, deoarece este puțin probabil ca aceștia să poarte echipamentul individual de protecție necesar atunci când intră inițial în contact cu aceste transporturi.”