La 97 de ani, un bărbat își construiește propriul robot, dar a fost nevoit să oprească proiectul. Apelul emoţionant al familiei

La vârsta de 97 de ani, un bricanic a început să creeze un robot. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Familia unui bărbat de 97 de ani, a cărui vedere s-a deteriorat, a spus că acesta are nevoie de ajutor pentru a-și finaliza cel mai recent proiect. Este vorba despre construcţia unui robot folosind imprimarea 3D, relatează BBC. Apropiaţii au făcut un apel emoţionant pentru ca visul acestuia să devină realitate.

Malcolm Stern locuieşte în oraşul Rickmansworth din comitatul Hertfordshire, situat în sud-estul Angliei. În vârstă de 97 de ani, el a început să creeze un robot, după ce a restaurat mașina clasică a tatălui său.

Fiica sa, Samantha McGarry, a declarat că cel mai recent proiect al său era "finalizat în proporție de 70%", după opt luni de muncă, însă, deteriorarea vederii l-a împiedicat să repare glezna robotului, pe care l-a botezat "Toby", potrivit sursei citate.

"Eu nu cred că el va merge vreodată din biroul tatălui meu în bucătărie și va umple mașina de spălat vase, dar poate că tata a visat la ceva de genul acesta într-o zi", a povestit Samantha McGarry.

Stabilită în SUA, fiica lui Malcolm Stern şi-a amintit că, de la o vârstă fragedă ea şi fraţii ei au descoperit ingeniozitatea tatălui lor.

"Noi am avut unul dintre primele computere personale, iar tata a creat pentru noi jocuri de matematică și ortografie pe care le-a programat în limbajul BASIC. Asta se întâmpla la sfârșitul anilor '70, începutul anilor '80", a spus Samantha McGarry.

Potrivit mărturiilor sale, după izbucnirea pandemiei de coronavirus, firea "curioasă, de pionierat" a tatălui ei nu s-a diminuat.

"Noi suntem atât de mândri de dorința lui neclintită de a construi și de a crea", a mai precizat aceasta.

După ce Malcolm Stern a renovat un autoturism Talbot-Darracq din anii 1930, care a aparţinut tatălui său, a spus că își dorea un proiect care să implice "multă imprimare 3D". La un moment dat, el găsit online un robot pentru care erau disponibile toate fișierele necesare imprimării numeroaselor sale componente, inclusiv cele pentru 21 de servomotoare, care sunt motoare electrice ce acționează ca înlocuitori pentru mușchii umani.

Jurnaliştii de la BBC au mai scris că McGarry a declarat că a ajuns în punctul în care gâtul, umerii, brațele și picioarele lui Toby se pot mișca. Însă, fiica lui a mărturisit că acesta "abia mai poate folosi computerul sau manipula cu precizie piese mici sau componente" pentru a rezolva o problemă la glezna robotului. Toate acestea se întâmplă, întrucât vederea acestuia s-a deteriorat.

În prezent, Samantha McGarry caută pe cineva care înțelege ingineria informatică, robotica și programarea.

"Ar trebui să se simtă confortabil să colaboreze cu un bărbat de 97 de ani şi să fie dispus să folosească instrumentele și tehnicile pe care le-a folosit el, în loc să impună o mulțime de lucruri noi", a adăugat McGarry.

Odată finalizat, Malcolm Stern a spus că proiectul lui ar putea fi folosit de "copii ca o introducere în utilizarea actuală a roboților și în modul în care aceștia pot fi realizați"

Samantha McGarry a spus că, de-a lungul timpului, tatăl ei a fost "o adevărată sursă de inspirație".