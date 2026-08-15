La Roma sunt acum la modă petrecerile de divorț, care ajung să coste și 40.000 de euro

La Roma iau amploare petrecerile de divorţ. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Organizatorii de nunți din Roma, în Italia, se bucură de o oportunitate foarte bănoasă, datorită unei noi tendințe: oamenii sunt dispuşi să cheltuie până la 40.000 de euro pentru o petrecere de divorţ. Cele mai populare locații sunt pe Via Appia.

Petrecerea de divorţ, o tendință născută în Statele Unite, care a explodat în strălucitorul Las Vegas, a devenit virală pe rețelele sociale și ia amploare acum în Europa, relatează Il Messaggero. După moda petrecerilor în timpul cărora viitorii părinți descoperă sexul bebelușului lor deschizând o cutie plină cu baloane roz sau albastre sau tăind un tort colorat, acum la modă sunt petrecerile de divorţ sau „ritualul libertății redescoperite”, cum preferă unii să o numească, în funcție, desigur, de modul în care se trăiește sfârșitul unei căsnicii. În acest caz, pentru cei care decid să-și încununeze divorțul cu o petrecere, se sărbătoreşte, de fapt, începutul unei noi vieți.

Prima organizatoare de nunţi care a realizat o petrecere de divorţ este Christine Gallagher. După eveniment, care a avut loc în anul 2003, aceasta a devenit o adevărată maestră în domeniu, ba chiar a scris și o carte, „Manualul petrecerii de divorț”, care conţine sfaturi despre teme, organizare și etichetă la petreceri. Printre reguli: „Nu invitați copii” și „Nu vă lăsați prietena proaspăt divorțată singură după ce ați suflat în lumânări”. Aceste noi noțiuni au fost învățate, gândite, digerate, elaborate și adaptate contextului din Italia, mai precis la Roma. Ritualul este cu siguranță excentric, dar în spatele petrecerii se află o nouă industrei care promite venituri semnificative.

„La Roma, există oameni dispuși să cheltuiască chiar și 30 sau 40 de mii de euro pe o petrecere de divorț”, a declarat Laura Tucceri, fondatoarea Noblesse Oblige și coach mental. Aceasta a povestit cum fenomenul câștigă teren: „În ultimele ore, am primit trei cereri pentru a organiza o petrecere de divorț”, a spus aceasta zâmbind, ușor surprinsă. Și a mai adăugat că în capitala Italiei, petrecerile de divorț reprezintă „aproximativ 7% din sărbătorile legate de nuntă”.

„Dacă o nuntă nu mai este doar o ceremonie, ci o experiență captivantă, alcătuită din evenimente, decoruri și ritualuri din ce în ce mai spectaculoase, atunci chiar și sfârșitul unei uniuni poate deveni o ocazie care merită să fie sărbătorită”, a explicat Tucceri.

Totul începe cu alegerea locației, iar cele mai cerute sunt aceleași ca și pentru nunți: vile maiestuoase și case exclusiviste de pe Via Appia . „Dar unii, în căutarea unei atmosfere mai intime, se mulțumesc cu un acoperiș într-una dintre cele mai exclusiviste zone din centrul orașului”, a precizat experta. Mai mult, cei care solicită organizarea unei petreceri de divorț sunt în mare parte persoane care se încadrează în categoria de vârstă de 50 de ani. Conform datelor de la primăria Romei, printre cuplurile care se separă sau divorțează, grupa de vârstă cea mai reprezentată este cuprinsă între 50 și 59 de ani, ambii soți aparținând aceleiași categorii de vârstă. „Mai ales femeile sunt cele care doresc să sărbătorească sfârșitul unei căsnicii”, a adaugat experta.

Petrecerile de divorţ au, ca orice eveniment, propriile ritualuri și reguli. Se începe cu o băutură de bun venit din sticle cu etichete de top sau câteva aperitive pentru a însoți primul toast. La scurt timp după aceea vine cel mai simbolic moment al petrecerii: verigheta este scoasă și aruncată sau certificatul de căsătorie este rupt, totul însoțit de un discurs care celebrează libertatea regăsită. Apoi începe petrecerea: un DJ, bar gratuit și o cină generosă tip bufet, dar mai puțin elaborată decât un banchet de nuntă.

Există şi inevitabilul tort, dar strict „împărțit”: fără figurinele celor doi tineri căsătoriți împreună deasupra, ci mai degrabă cu o „mireasă care pleacă cu valiza” sau un slogan, cum ar fi „game over”. Nu în cele din urmă se dansează, pentru că la o petrecere de divorț, sărbătorirea este importantă. Când se termină seara, „adesea târziu în noapte”, invitații sunt duşi acasă cu o limuzină, „una dintre cele mai frecvente solicitări din partea clienților”.