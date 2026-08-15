După cinci ani de căutări, scafandrii au găsit o navă de război a Marinei Regale Britanice, dispărută de 118 ani pe fundul mării

O coroană de maci a fost depusă pe epava navei HMS Tiger pentru a-i onora pe marinarii care și-au pierdut viața în accidentul care a avut loc în 1908. Sursa colaj foto: Marina Regală Britanică

Un grup de scafandri a anunțat descoperirea epavei unei navei de război a Marinei Regale Britanice, HMS Tiger, care s-a scufundat în urmă cu 118 ani, în largul Insulei Wight. Anunţul lor vine după cinci ani de căutări pe fundul mării, unde distrugătorul a ajuns după ce s-a ciocnit în timpul nopţii cu crucișătorul HMS Berwick, relatează Daily Galaxy.

Epava distrugătorului HMS Tiger, care a aparţinut Marinei Regale a Regatului Unit, a fost găsită în largul Insulei Wight, la 118 ani după ce s-a scufundat în urma unui accident care s-a petrecut în timpul unui exercițiu, desfăşurat noaptea.

Descoperirea scafandrilor elucidează un mister de lungă durată legat de această navă, pierdută împreună cu peste jumătate din echipajul său în anul 1908. Nava s-a scufundat după ce s-a ciocnit cu crucișătorul HMS Berwick. Distrugătorul a fost secționat în două după ce a intrat pe traiectoria crucișătorului, lăsând echipajului puține șanse de a evita impactul, conform sursei citate. Dintre cei 57 de membri ai echipajului aflați la bord, mai puțin de jumătate au supraviețuit.

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Locația epavei a rămas necunoscută timp de mai bine de un secol. O căutare de cinci ani, condusă de scafandri și istorici de la ProjectXplore, a dezvăluit în cele din urmă locul în care se așezase nava care datează din perioada de dinaintea Primului Război Mondial, readucând în atenție un capitol uitat al istoriei navale britanice.

Dezastrul a fost relatat pe scară largă la acea vreme, Regele Edward al VII-lea al Regatului Unit trimițând un mesaj de compasiune după pierderea navei. Au fost create, de asemenea, cărți poștale comemorative pentru a aminti evenimentul tragic și persoanele afectate, au mai scris jurnaliştii publicaţiei Daily Galaxy.

Descoperirea HMS Tiger a fost rezultatul unor ani de cercetare, mai degrabă decât al unei simple căutări subacvatice. Membrii ProjectXplore au studiat documente istorice și au folosit informații din arhivele navale pentru a restrânge posibila locație a epavei.

"ProjectXplore salută amendamentele propuse la proiectul de lege privind forțele armate. Considerăm că acestea reprezintă un pas constructiv înainte în protejarea patrimoniului maritim al Regatului Unit și în asigurarea faptului că siturile epavelor de importanță istorică și arheologică sunt protejate în mod corespunzător", a declarat Marina Regală Britanică, într-un comunicat.

Proiectul a fost organizat de Leo Fielding și Dan McMullen, care au descris descoperirea și documentarea locului de odihnă final al navei HMS Tiger drept "un privilegiu pe care îl ai o dată în viață". Ei au declarat că scopul lor a fost să se asigure că distrugătorul Marinei Regale Britanice, povestea sa și oamenii legați de aceasta vor rămâne în continuare în memoria colectivă.

Conform sursei citate, o coroană de maci a fost depusă pe epava navei HMS Tiger pentru a-i onora pe marinarii care și-au pierdut viața în accident.

Scufundarea distrugătorului HMS Tiger a fost unul dintre accidentele grave pe timp de pace ale Marinei Regale a Regatului Unit de la începutul secolului al XX-lea.