"Cât de bună e, de fapt, Dacia Bigster? E peste Duster?". Ce spune presa britanică despre SUV-ul românesc, după un test de 27.000 km

Ce spune presa britanică despreDacia Bigster. Sursa foto: Dacia

Jurnaliştii britanici de la Autocar au testat noua Dacia Bigster pe parcursul a 27.000 de kilometri, apoi au răspuns la o serie de întrebări pe care le adresaseră şi cititorii din Marea Britanie. "Cât de bună e, de fapt, Dacia Bigster? E peste Duster?" - au fost curioşi şoferii să afle. "E singura maşină de care ai nevoie, la 35.000 de euro" - este concluzia jurnaliştilor auto.

Probabil ați observat deja, dar o voi spune totuși: nu-i așa că mașinile sunt scumpe în ziua de azi? Rareori se întâmplă să testez o mașină primită de la producători fără ca vreun prieten să-și verse cafeaua de uimire când îi spun cât costă modelul respectiv, au început britanicii articolul.

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Din fericire, Dacia a rămas imună la febra prețurilor mari care pare să-i fi cuprins pe ceilalți producători auto. De la relansarea sa pe această piață, în 2013, compania a ținut mereu cont de bugetul cumpărătorului obișnuit.

Dacia Bigster este cea mai recentă încercare a celor de la Dacia de a deveni „Martin Lewis” al lumii auto. Dincolo de numele amuzant, genul de cuvânt care ți-ar putea aduce rapid o discuție cu departamentul de Resurse Umane dacă l-ai folosi la serviciu, este o propunere serioasă. În esență, este un Duster alungit și înălțat, care continuă să utilizeze platforma CMF-B, extrem de versatilă, ce stă la baza tuturor modelelor Dacia.

De altfel, acesta este unul dintre principalele motive pentru care mașinile Dacia sunt atât de accesibile: toate sunt extrem de asemănătoare de la linia mediană în jos, folosind numeroase componente verificate în timp (sau, dacă vrei să fii malițios, „învechite”) provenite din cadrul Grupului Renault. Și, într-adevăr, este un automobil accesibil.

Nicio versiune a modelului Bigster nu va costa mai mult de 35.000 de euro în echiparea standard, ceea ce este remarcabil dacă ne uităm la rivalii săi. Nissan Qashqai Pornește de la 35.000 de euro pentru varianta de bază. Kia Sportage, același preț pentru cea mai simplă echipare. Skoda Kodiaq, Acesta costă cu 6.000 de euro în plus. De fapt, poți cumpăra un Bigster începând de la doar 30.000 de euro, un preț comparabil cu cel al unui Vauxhall Astra.

Au testat modelul „Journey”

Modelul nostru de Dacia Bigster este versiunea de mijloc, „Journey”, cu un preț de puțin peste 35.000 de euro, incluzând dotările opționale și cel mai nou sistem de propulsie hibrid de 1,8 litri. Motorul cu patru cilindri dezvoltă 106 CP și un cuplu de 129 lb-ft, iar motorul electric – alimentat de o baterie de 1,4 kWh – adaugă încă 50 CP și 151 lb-ft; toate acestea asigură o accelerație de la 0 la 100 km/h în 9,4 secunde.

Totul este cuplat la o transmisie fără ambreiaj (cu patru trepte pentru motorul termic cu patru cilindri și încă două pentru cel electric), care funcționează împreună cu un al doilea motor. Acesta din urmă are rolul de demaror integrat, atât pentru pornirea motorului, cât și pentru sincronizarea turațiilor în vederea schimbării treptelor fără ambreiaj.

Așadar, din punct de vedere tehnic, soluția este mai degrabă interesantă decât revoluționară, dar nu-i așa că arată excelent la exterior?

Dacia Bigster are un aer reconfortant, de „școală veche”. În timp ce majoritatea producătorilor par să fi optat pentru linii fluide și benzi luminoase uriașe (un stil, în opinia mea, universal mediocru), Dacia a ales abordarea opusă, mizând pe panouri cu forme robuste și un design foarte angular. Amintește de modelul Panda 4x4 creat de Giorgetto Giugiaro în anii '80 și, într-o lume în care nimic altceva nu arată la fel, ideea mi se pare excelentă.

La prima vedere, sunt impresionat: Dacia Bigster își propune să găsească acel echilibru între accesibilitate și caracterul plăcut, pe care atât de multe mașini pur și simplu nu reușesc să-l atingă. Câteva mii de mile parcurse ar trebui să dezvăluie dacă avem de-a face cu o rară excepție de la regulă.

M-am bucurat enorm când am descoperit că Dacia Bigster are volan încălzit, însă se pare că nu prea îi place ideea să-l folosesc, întrucât adesea refuză pur și simplu să pornească după o singură apăsare, așa cum ar trebui. Recordul meu personal în ceea ce privește numărul de apăsări necesare este de șase, dar trei este o cifră destul de obișnuită, iar cinci nu e deloc o raritate. O altă inovație menită să reducă costurile din partea Dacia? Nu, e doar o defecțiune enervantă.

Puncte slabe Dacia Bigster

Nu am găsit încă nimic la ea care să mă scoată din sărite așa cum o fac multe mașini moderne, ceea ce e ciudat, având în vedere că sunt genul care vede mereu partea goală a paharului și că mașina are, într-adevăr, câteva defecte obiective.

În primul rând, motorul pe benzină nu este tocmai cel mai rafinat. Există momente, mai ales la pornirea la rece, când sună mai degrabă a mașină de tuns iarba cu scaun decât a automobil. Chiar și în mers, sunetul trădează clar natura motorului cu trei cilindri – acel huruit specific, spre deosebire de zumzetul mai lin al unuia cu patru cilindri –, iar cutia de viteze neconvențională, cu moduri multiple de funcționare, are uneori obiceiul de a menține o treaptă inferioară celei care ar părea adecvată la viteze de autostradă, au mai notat jurnaliştii de la sursa amintită.

Comportamentul oarecum agitat la viteze mici a devenit enervant în oraș, bănuiesc că e o consecință a jantelor de 19 inchi, care, ce-i drept, arată excelent, dar nu la fel de deranjant precum motorul; acesta suna de parcă cineva ar fi aruncat un sac de ciocane într-un concasor de piatră în momentul pornirii. Era un contrast izbitor față de rularea extrem de lină și silențioasă a mașinii în modul complet electric.

Nici scaunele din față nu erau ideale. Materialul specific Dacia, care amintește de cel al costumelor de scafandru, favoriza transpirația excesivă în timpul călătoriilor lungi de vară. Mi-aș fi dorit să fie și ceva mai moi, întrucât nu ofereau acea senzație de a te scufunda confortabil în ele.

Concluzia britanicilor

Per total, însă, îmi este greu să găsesc pe piață un alt model la fel de polivalent precum Bigster. Fie că te întorci de la cumpărături, fie că mergi până în Belgia, poți fi sigur că mașina te va transporta pe tine, și o cantitate de bagaje suficientă pentru a mobila un apartament mic, în condiții de confort, relaxare și cu un stil surprinzător.

Îi voi simți cu adevărat lipsa, a notat jurnalistul care a testat Dagia Bigster pe o distanţă de 27.000 km.