Dacia Striker vs. Dacia Bigster. Francezii de la Auto-Moto au găsit principalele deosebiri între cele două maşini româneşti

Poate că ar fi trebuit să se numească Dacia „Everything Everywhere All At Once”, glumesc jurnaliștii de la Top Gear. FOTO: dacia.ro

Jurnalişti francezi cu experienţă în domeniul auto au realizat o comparaţie între Dacia Striker şi Dacia Bigster, cele două SUV-uri româneşti care cuceresc piaţa europeană, dar şi cea asiatică şi africană. Care este rostul de a oferi două modele diferite, separate de doar 5 cm lungime? - au întrebat ziarişii de la auto-moto.com, o întrebare la care au răspuns chiar ei.

Dacia Striker, un SUV mai compact, dar și mai spațios

Deși se mândrește cu o gardă la sol generoasă, noua Dacia Striker își menține înălțimea la minimum, limitând-o la 1,53 m, în timp ce Dacia Bigster se înalță fără rușine până la 1,71 metri. Această diferență este suficient de semnificativă pentru a alimenta comunitatea anti-SUV-uri, care protestează împotriva proliferării acestor „monștri” pe roți în zonele urbane, susținând că au o amprentă mai mare decât sedanurile „ușoare”.

Cu toate acestea, Dacia Bigster este puțin mai scundă decât Dacia Striker, oferind în același timp un spațiu interior superior. Comparativ cu cei 600 de litri de spațiu al portbagajului, așa-numitul monstru câștigă litri prețioși pe verticală, ajungând la un total general de 660 de litri. Aceasta este o dovadă în plus a optimizării, în general, mai bune a spațiului interior la SUV-uri, comparativ cu alte maşini din gamă, de la concurenţă, cu plafon jos, notează sursa amintită.

Galerie foto Dacia Striker. Sursa foto: Dacia

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Un Bigster mai încăpător în spate

Din punct de vedere al modularității, Dacia Striker are un avantaj față de Dacia Bigster, oferind, la anumite versiuni, opțiunea de compartimentare a portbagajului cu ajutorul a trei panouri de podea independente, care glisează vertical în fantele laterale.

Dacia Bigster. Sursa foto: Dacia

Această caracteristică nu este disponibilă la Bigster, care compensează prin împărțirea spătarului din al doilea rând de scaune în trei secțiuni, în timp ce Striker se mulțumește cu o divizare convențională în două treimi.

În ceea ce privește confortul, pasagerul din mijloc va fi mai confortabil în Bigster, datorită curbării excesive a scaunului și a spătarului lui Striker. În cele din urmă, SUV-ul oferă opțional o trapă panoramică cu parasolar retractabil, în timp ce hatchback-ul oferă doar o trapă panoramică fixă ​​din sticlă, care nu poate fi retractată și, prin urmare, este predispusă la orbire.

Dacia Striker câştigă "puncte" la locurile din faţă

Pe locurile din față, cei care se bucură de o experiență de condus dinamică vor aprecia poziția de condus mai joasă a modelului Dacia Striker, comparativ cu prezența impunătoare a modelului Bigster pe șosea.

Scaunele sedanului prioritizează confortul, oferind mai mult sprijin în jurul umerilor, în timp ce bordul este puțin mai luxos decât cel al SUV-ului, cu numeroase tapițerii din material textil pentru a crea o atmosferă mai caldă. Cu toate acestea, consola centrală care separă ocupanții pare mai atrăgătoare la Bigster, având un capac glisant elegant, în timp ce Striker optează pentru un suport glisant pentru smartphone sub cotieră.

Dacia Bigster "ia faţa" în ceea ce privește spațiul de depozitare, oferind 8,6 litri față de 6,7 litri pentru fratele său mai mare. Un compartiment de depozitare refrigerat este, de asemenea, disponibil ca opțiune pentru SUV, din păcate indisponibil la Striker. În cele din urmă, Striker adaugă o notă de eleganță în spatele volanului cu un ecran digital cu efect 3D, în contrast cu afișajul mai convențional al modelului Bigster. În centru, ambele oferă același ecran tactil cu diagonala de 10,1".

Striker, izolaţie fonică mai bună

Va trebui să așteptăm testele rutiere ale lui Striker din această toamnă pentru a vedea amploarea îmbunătățirilor acustice. Dar, încă de la început, echipa Dacia promite o îmbunătățire semnificativă a insonorizării în comparație cu Bigster, datorită numărului sau grosimii crescute a garniturilor de protecție. Acest lucru este evident din sunetul plăcut înăbușit al închiderii ușilor.

Unele modele premium germane recente ar putea învăța câte ceva, în opinia noastră. În plus, Striker se mândrește cu o caroserie complet carenată pentru a îmbunătăți atât insonorizarea, cât și aerodinamica. Această eficiență aerodinamică îmbunătățită, datorită suprafeței frontale mai mici, va asigura un consum de combustibil mai mic cu motoare echivalente.

Preţuri comparative Dacia Striker vs. Dacia Bigster

Va fi ușor de judecat, deoarece sedanul moștenește toate grupurile motopropulsoare ale SUV-ului, cu excepția motorului mild-hybrid de 140.

Modelul Striker de bază se bazează pe versiunea GPL a aceluiași motor. Bigster oferă acest motor începând de la 24.990 de euro în versiunea Essential, iar pentru Dancia Striker ni se promite un preț de pornire de sub 25.000 de euro.