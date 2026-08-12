Obuze, grenade şi o bombă de 2 metri, lansată din avion. Bulgarii, uimiţi de ce a mai scos la iveală nivelul scăzut al Dunării

Bulgarii, uimiţi de ce a mai scos la iveală nivelul scăzut al Dunării. Sursa foto: capturi btvnovinite.bg

Nivelul Dunării la stația de măsurare a apei din Ruse a scăzut cu încă 2 cm în ultimele 24. Nivelul înregistrat este cu minus 116 cm sub zeroul condiționat. Majoritatea stațiilor de măsurare a apei din Bulgaria au înregistrat o scădere între 1 și 5 cm, notează btvnovinite.bg. Criza de pe Dunăre a scos la iveală descoperiri periculoase din trecut. În ultimele zile, armata a curățat muniții neexplodate care au ieșit la suprafață în apropiere de Lom, Vidin și alte locuri de-a lungul râului.

Au fost descoperite obuze de artilerie, grenade vechi și o bombă de avioane lungă de aproape 2 metri.

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Autorităţile din Bulgaria avertizează că toată muniția este periculoasă și nu trebuie atinsă sau mutată. Descoperirile sunt puternic corodate și este imposibil de spus cât de vechi sunt.

"De la retragerea Dunării, pe o perioadă de două săptămâni, formațiunea noastră de recunoaștere, extragere, transport și distrugere a munițiilor neexplodate a fost activată de cinci ori”, a transmis sergentul superior Liubomir Țvetkov din Batalionul 10 Mecanizat al Forțelor Terestre din Vrața, pentru sursa amintită.

A ieşit "la lumină" şi Podul lui Constantin

Nivelul extrem de scăzut al apelor Dunării a scos la iveală, în Bulgaria, Podul lui Constantin, oferind arheologilor bulgari o ocazie rară de a documenta ceea ce ei descriu drept una dintre cele mai impresionante realizări inginerești ale Imperiului Roman, notează Reuters. Podul, construit la ordinul împăratului Constantin I, a fost inaugurat în anul 328 d.Hr, iar imaginile sunt AICI.

O serie de valuri de căldură care au doborât recorduri în Europa în această vară a provocat o secetă severă în anumite părți ale continentului, afectând cursuri de apă importante, precum Dunărea și Rinul.

Podul, construit la ordinul împăratului Constantin I și inaugurat în anul 328 d.Hr, făcea legătura între orașul antic Ulpia Oescus și Sucidava, localitate situată pe teritoriul actual al României. Cu o lungime de peste 2 km, acesta este considerat unul dintre cele mai lungi poduri ale Antichității, deși a avut o existență de scurtă durată. Se estimează că a fost distrus în mare parte în jurul anului 367 d.Hr.