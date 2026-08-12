Încă un mare oraş rămâne fără apă. Se va da drumul la apă din lacul Vidraru ca să salveze alimentarea în Piteşti

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Apa furnizată în această perioadă în Piteşti şi în localităţile din jurul acestuia are o concentraţie ridicată de mangan, după ce nivelul apei din lacul Budeasa, folosit drept sursă de alimentare, a scăzut mult. Autoritățile din Argeș spun, miercuri, că se caută soluții pentru a deversa controlat apă din lacul Vâlcele și de la barajul Vidraru pentru a remedia situația. Toate astea la scurt timp după ce s-a anunțat că jumătate de Galați rămâne fără apă pentru 24 de ore din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Apa din Pitești are o concentrație ridicată de mangan, din cauza scăderii lacului Budeasa. Apa din Vâlcele și Vidraru ar putea fi dever

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Argeş a luat probe pentru a analiza și stabili dacă apa, aşa cum este acum, este potabilă, urmând a face recomandări populaţiei în funcţie de rezultatul acestora.

„Un fenomen natural a dus la schimbarea caracteristicilor sursei pentru apa care curge la robinete în municipiul Piteşti şi în zonele limitrofe. Temperaturile ridicate şi lipsa precipitaţiilor au dus la un aport redus de apă în Lacul Budeasa, favorizând stagnarea apei şi scăderea nivelului de oxigen, precum şi apariţia unei concentraţii crescute de mangan. Lacul Budeasa reprezintă priza de alimentare pentru municipiul Piteşti şi pentru mai multe localităţi din zonă. În acest moment, problema identificată în apa din lac este nivelul scăzut al oxigenului şi prezenţa unei concentraţii de mangan”, a spus subprefectul judeţului Argeş, Dragoş Predescu.

Astfel, pentru remedierea situaţiei din Lacul Budeasa, autorităţile din Argeş încearcă o soluţie tehnică menită să crească nivelul de oxigen şi să reducă cantitatea de mangan.

„În acest sens, este în desfăşurare un proces de deversare controlată din Lacul Vâlcele spre Barajul Budeasa. Concomitent, se realizează un proces similar din Lacul Vidraru”, a subliniat Predescu.

Directoarea DSP Argeş, Sorina Honţaru, a declarat pentru News.ro că, deocamdată, nu au fost instituite restricţii privind consumul de apă, eventuale astfel de măsuri fiind luate în funcţie de rezultatele analizelor privind potabilitatea apei.

„Nu sunt restricţii la acest moment. Am prelevat probe, aşteptăm rezultatul analizelor de laborator”, a declarat Sorina Honţaru.

Timp de 24 de ore, jumătate din orașul Galați va rămâne fără apă pentru ca operatorul să poată conecta instalația de captare a apei din Dunăre la o sursă de apă de adâncime și să evite astfel eventualele restricții.

Priza Dunării nu mai face față nevoilor orașului, având în vedere seceta care a redus nivelul apei la minime istorice. De altfel, restricții la apă sunt în aproximativ 300 de localități din toată țara.