Reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit cel puțin 10 zile. Director: „Și centrala de la Kozlodui ar putea fi oprită. Ar fi o problemă”

Centrala Nucleară Cernavodă. Sursa foto: Hepta

Unitatea 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă nu va fi repornită timp de cel puțin zece zile, a declarat directorul centralei, Romeo Urjan, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN. El a explicat că, timp de zece zile, prognoza Apelor Române privind nivelul Dunării arată că nivelul apei va scădea în continuare. Directorul centralei a adăugat că oprirea reactorului se va face controlat, gradual, astfel încât Sistemul Energetic Națională (SEN) să poată compensa pierderea celor 700 de megawați pe care îi producea Unitatea 2.

Romeo Urjan a explicat de ce s-a decis ca Unitatea 2 să fie oprită voluntar.

„Prin oprirea controlată dorim să prevenim această reducere bruscă de putere și să facem reducerea gradual. Avem cam trei ore la dispoziție, astfel încât să reducem riscul pe care îl introducem atât la echipamentele centralei, cât și în Sistemul Energetic Național. Deci, Sistemul Energetic Național va avea timp să compenseze pierderea celor 700 de megawați care dispar din centrală nucleară. Opririle mai scurte sau mai lungi sunt luate în calcul în proiectarea reactoarelor și nu afectează echipamentele centralei”, a spus oficialul.

Directorul centralei a adăugat că timp de 10 zile „cel puțin”, Unitatea 2 nu va fi repornită.

„În momentul de față, prognoza pe zece zile ne arată o scădere continuă a nivelului Dunării. Cel puțin zece zile nu vedem o repornire a unității nucleare”, a spus el.

Urjan a explicat că oprirea reactorului nu înseamnă că este situație de urgență sau criză energetică și nici nu pune România în pericol de blackout.

„Importurile sunt necesare în România atunci când nu mai putem să producem din surse interne și am văzut că, seara, la vârful de consum, se face acest import de energie electrică. În general, putem să compensăm prin producătorii noștri, dar seara importăm și am văzut datele de la Transelectrica: importăm în jur de 2.000-2.500 de megawați.

Românii nu au de ce să se teamă. Nu vorbim de blackout sau de criză sau de nu știu ce alte fenomene care să inducă teamă în populație. Nu, reactoarele se opresc, se repornesc, avem alți producători, avem surse din import. Eu le-aș spune că trăim într-o lume normală, în care reactoarele pornesc, în care apa scade și luăm măsuri pe viitor pentru a evita aceste lucruri”, a spus Romeo Urjan.

Directorul centralei a adăugat că probabil și Centrala de la Kozlodui va fi oprită, ceea ce poate „fi o problemă”, deoarece „reprezintă cam 45% din necesarul în Bulgaria”.

Reactorul 2 va fi oprit joi

Unitatea 2 de la Centrala de la Cernavodă va fi închisă, treptat, începând de joi dimineaţă.

Unitatea 2 are o putere instalată de 706,5 MW, iar puterea maximă disponibilă netă indicată în document este de 650 MW. Oprirea are loc în condițiile în care seceta hidrologică severă a provocat o scădere puternică a debitului și a nivelului Dunării.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, miercuri, că Dunărea a scăzut la Cernavodă la 182 de centimetri, „mult sub cota de 185" şi că „asta înseamnă că se păstrează trendul deciziei de ieri şi anume ca mâine dimineaţă (n.r. - joi), la ora 7, să înceapă procedura de oprire", referindu-se la reactorul 2 al Centralei.

Miruţă a mai precizat că, prin dinamitarea stâncii din apropierea braţului Bala şi scufundarea celor 4 barje, s-au mai câştigat 2-3 zile, dar nu 9.

„Iniţial, cei de la Apele Române plănuiseră că în urma acestor acţiuni se va prelungi cu încă alte nouă zile funcţionarea centralei. Pare că planurile pe care le au făcut iniţial la faţa locului au fost un pic modificate şi nu va mai fi o perioadă de nouă zile, ci am înţeles că ar fi fost o perioadă de plus două, trei zile.

Atunci când am pus în aplicare ca guvern această soluţie tehnică propusă de cei de la Apele Române, am făcut-o în urma discuţiilor cu cei de la Nuclearelectrica, care ne-au demonstrat că toate costurile pentru operaţiunea asta de dinamitare a stâncii şi de scufundare a barjelor sunt compensate dacă câştigăm o zi de funcţionare a centralei de la Cernavodă. S-a câştigat aproape o săptămână”, a transmis Miruţă.