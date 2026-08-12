Dunărea a scăzut miercuri, la Cernavodă, la 182 cm. Radu Miruţă, despre reactorul 2: Joi dimineaţă, la 7, începe procedura de oprire

Centrala de la Cernavodă (CNE). În partea dreaptă a imaginii este Unitatea nr. 1, iar în stânga, Unitatea nr. 2. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, miercuri, că Dunărea a scăzut la Cernavodă la 182 de centimetri, "mult sub cota de 185" şi că "asta înseamnă că se păstrează trendul deciziei de ieri şi anume ca mâine dimineaţă (n.r. - joi), la ora 7, să înceapă procedura de oprire", referindu-se la reactorul 2 al Centralei.

Miruţă a mai precizat că, prin dinamitarea stâncii din apropierea braţului Bala şi scufundarea celor 4 barje, s-au mai câştigat 2-3 zile, dar nu 9.

"Iniţial, cei de la Apele Române plănuiseră că în urma acestor acţiuni se va prelungi cu încă alte nouă zile funcţionarea centralei. Pare că planurile pe care le au făcut iniţial la faţa locului au fost un pic modificate şi nu va mai fi o perioadă de nouă zile, ci am înţeles că ar fi fost o perioadă de plus două, trei zile.

Atunci când am pus în aplicare ca guvern această soluţie tehnică propusă de cei de la Apele Române, am făcut-o în urma discuţiilor cu cei de la Nuclearelectrica, care ne-au demonstrat că toate costurile pentru operaţiunea asta de dinamitare a stâncii şi de scufundare a barjelor sunt compensate dacă câştigăm o zi de funcţionare a centralei de la Cernavodă. S-a câştigat aproape o săptămână", a transmis Miruţă.

Unitatea 2 de la Centrala de la Cernavodă va fi închisă începând de joi dimineaţă, pentru că, spune Miruţă, "nu ne jucăm cu fisiunea nucleară".

"Azi dimineaţă avea 182 de centimetri (n.r. - Dunărea la Cernavodă), mult sub cota de 185. Asta înseamnă că se păstrează trendul deciziei de ieri şi anume ca mâine dimineaţă la ora 7 să înceapă procedura de oprire. Nu este una instant. Este una cu reducere a capacităţii. Este un proces extrem de bine cuantificat, toţi paşii sunt cunoscuţi.

E puţin probabil să se întâmple minuni până mâine, dar acest comitet tehnic al uzinei nuclear-electrice de la Cernavodă e unul foarte serios. Nu ne jucăm cu fisiunea nucleară şi cu astfel de reacţii nucleare care se întâmplă la Cernavodă", a declarat Radu Miruţă.

Unitatea 2 are o putere instalată de 706,5 MW, iar puterea maximă disponibilă netă indicată în document este de 650 MW. Oprirea are loc în condițiile în care seceta hidrologică severă a provocat o scădere puternică a debitului și a nivelului Dunării.

Romeo Urjan, directorul centralei nucleare de la Cernavodă, a explicat marți, la Antena 3 CNN, ce presupune efectiv oprirea Unității 2, în contextul secetei extreme care afectează în continuare debitul Dunării. Prin faptul că reactorul va fi oprit controlat, se va preveni stresul asupra centralei și asupra Sistemului Energetic Național, a explicat directorul centralei.

Acesta a mai precizat că Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă se va opri treptat pe parcursul zilei de joi și că o deconectare completă va avea loc în jurul prânzului.