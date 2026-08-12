Nivelul Dunării la Cernavodă a mai scăzut 4 cm și a atins un nou minim istoric. TABEL: Cum va fi oprit reactorul 2 și pentru cât timp

Procedura de repornire, atunci când nivelul Dunării o permite, este una standard, și durează între 24-48 de ore. Foto: Facebook/Nuclearelectrica

Debitul Dunării a coborât la un nou minim istoric, nivelul apei la Cernavodă a ajuns miercuri la minus 233 de centimetri, după o scădere de patru centimetri. În acest context, Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă urmează să fie oprită controlat joi, 13 august, potrivit programului publicat de Transelectrica.

Datele Transelectrica arată că reducerea puterii reactorului va începe joi, la ora 8:00, și se va desfășura treptat, timp de trei ore.

În prima etapă, între orele 8.00 și 9.00, puterea activă va fi redusă de la 678 MW la 420 MW. Între orele 9.00 și 10.00, aceasta va coborî de la 420 MW la 200 MW, iar în intervalul 10.00-11.00 va fi diminuată de la 200 MW la 50 MW.

La ora 11.00 este programată desincronizarea Unității 2 de la Sistemul Energetic Național.

În tabelul Transelectrica privind grupurile energetice cu o putere mai mare de 100 MW, reactorul 2 ar urma să fie oprit de joi, 13 august, ora 11.00, până în 30 august, ora 23.59.

Unitatea 2 are o putere instalată de 706,5 MW, iar puterea maximă disponibilă netă indicată în document este de 650 MW.

Oprirea are loc în condițiile în care seceta hidrologică severă a provocat o scădere puternică a debitului și a nivelului Dunării.

Miercuri, cota fluviului la Cernavodă era de minus 233 de centimetri, cu patru centimetri mai mică decât în ziua precedentă.

Debitul Dunării la intrarea în România a coborât marți la aproximativ 1.370 de metri cubi pe secundă, un nou minim istoric. Valorile reduse afectează alimentarea centralei cu apa tehnologică necesară sistemelor de răcire.

Romeo Urjan, directorul centralei nucleare de la Cernavodă, a explicat marți, la Antena 3 CNN, ce presupune efectiv oprirea Unității 2, în contextul secetei extreme care afectează în continuare debitul Dunării. Prin faptul că reactorul va fi oprit controlat, se va preveni stresul asupra centralei și asupra Sistemului Energetic Național, a explicat directorul centralei.

Acesta a mai precizat că Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă se va opri treptat pe parcursul zilei de joi și că o deconectare completă va avea loc în jurul prânzului.

Procedura de repornire, atunci când nivelul Dunării o permite, este una standard, și durează între 24-48 de ore, a mai spus Romeo Urjan.

Romeo Urjan a mai precizat că decizia opririi Unității 2 a centralei are legătură cu scăderea nivelului Dunării, dar și cu prognoza negativă: "Unitatea 2 de la centrala de Cernavodă, în momentul de față, este în funcțiune în parametrii normali, fără probleme de funcționare. Decizia noastră de a opri joi, 13 august, la ora 7:00 dimineața, în mod controlat, este legată de nivelul în Dunăre și de prognoza de scădere. De la -230 cm, ajunge la -233 de cm pe 13 august. Asta se transformă într-un nivel de aspirație a pompelor de 1,85 m, care nu ne mai permite funcționarea în condiții normale. Nu vorbim de probleme de securitate nucleară, nu suntem în avarie, nu suntem în urgență. Pur și simplu oprim pentru că funcționarea la parametri nominali, producere 700 MW, nu mai este posibilă cu acest debit de răcire".

Seceta a dus deja la oprirea controlată a Unității 1. Nuclearelectrica a invocat forța majoră în cazul unor contracte de livrare a energiei, precizând că debitul și nivelul fluviului au coborât sub valorile necesare alimentării în condiții de securitate nucleară cu apă tehnologică și de răcire.