Directorul Centralei de la Cernavodă confirmă oprirea Reactorului 2: „Am hotărât ca joi dimineață, la ora 7:00, să începem procedura”

Centrala de la Cernavodă (CNE). În partea dreaptă a imaginii este Unitatea nr. 1, iar în stânga, Unitatea nr. 2. Sursa foto: Agerpres

Directorul Centralei Nucleare Cernavodă, Romeo Urjan, a afirmat, marți, că Unitatea 2 de la Cernavodă va începe procedura de oprire controlată joi dimineață, la ora 7:00. „Această oprire nu este dictată de fenomene neașteptate sau de defecțiuni, ci reprezintă o hotărâre voluntară de reducere graduală a puterii”, a spus el, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

„Unitatea 2 funcționează în acest moment în parametri normali, fără probleme de funcționare, vreau să menționez acest lucru în mod explicit.

Observând prognoza nivelului Dunării, precum și parametrii pe care îi măsurăm în centrală, am luat hotărârea ca, joi dimineață, la ora 7:00, să începem procedura de oprire controlată. Această oprire nu este dictată de fenomene neașteptate sau de defecțiuni, ci reprezintă o hotărâre voluntară de reducere graduală a puterii, având ca scop protejarea echipamentelor și evitarea afectării inutile a acestora, precum și pregătirea sistemului pentru eliminarea celor 680 MW pe care îi producem în prezent”, a spus Romeo Urjan, directorul Centralei Nucleare Cernavodă.

El a subliniat că operațiunile de dragare, derocare și amplasarea barjelor au câștigat Centralei încă o săptămână de funcționare.

„Am câștigat mai mult timp de funcționare decât am estimat inițial, am făcut calculele. Dacă nu ar fi fost operațiunile de dragare, derocare și amplasare a barjelor, am fi oprit cu 5 zile mai devreme. Până joi, la ora 7:00, câștigăm astfel o săptămână suplimentară de funcționare, motivul opririi rămânând, așa cum am precizat, nivelul scăzut al Dunării”, a subliniat el.

Miercuri, nivelul Dunării a atins pragul critic de -230 centimetri. Secretarul de stat Cristian Bușoi a declarat la Antena 3 CNN că nu există risc de blackout, nu vor exista raționalizări ale energiei, dar vor crește importurile.

Atingerea pragului de -230 centimetri afectează pompele de răcire, care nu mai pot funcționa în siguranță și, conform procedurilor, reactorul trebuie oprit.