CNAIR a deschis un nou tronson pe autostrada Transilvania, între Zimbor și Poarta Sălajului

<1 minut de citit Publicat la 16:19 11 Aug 2026 Modificat la 16:19 11 Aug 2026

sursa foto: captură video CNAIR / Facebook

De marți, șoferii pot circula pe încă 12,24 kilometri din autostrada Transilvania, pe secțiunea Zimbor–Poarta Sălajului, între nodurile rutiere Zimbor și Românași, potrivit unui anunț al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Odată cu deschiderea acestui tronson, România ajunge la 1.430 de kilometri de drum de mare viteză aflați în circulație.

Reprezentanții CNAIR au precizat că tronsonul a fost dat în folosință de la ora 16:00.

„Deschiderea circulației rutiere, de la ora 16:00, pe cei 12, 24 km de autostradă dintre Zimbor și Poarta Sălajului va decongestiona traficul greu și va scurta timpii de călătorie în județul Sălaj”, scriu aceștia pe pagina lor de Facebook.

Construcția secțiunii, în lungime de 12,24 kilometri, a fost finanțată prin Programul Transport (2021–2027). Contractul pentru execuția tronsonului are o valoare de 836,899 lei, fără TVA.

CNAIR anunță că, până la finalul acestui an, urmează să fie deschise alți 56,41 kilometri din autostrada Transilvania, pe secțiunile Nădășelu–Mihăești, Mihăești–Zimbor și Suplacu de Barcău–Chiribiș.