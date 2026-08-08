Mai mulți șoferi au rămas blocați între bariere, la Petricani. Trenul trece la distanță mică. CFR: „Inconștiență”

Șoferi surprinși între bariere, la Petricani / sursă foto: captură video CFR SA

CFR SA a reacționat, sâmbătă, după apariția unor imagini filmate la Bariera Petricani din București, în care mai multe mașini rămân blocate între bariere, pe calea ferată. Potrivit reprezentanților companiei, imaginile au fost transmise autorităților pentru identificarea șoferilor, iar CFR anunță că va cere Poliției să intensifice controalele în zona trecerilor la nivel cu calea ferată.

CFR consideră că astfel de situații sunt extrem de periculoase și le consideră un gest de inconștiență din partea șoferilor.

„În urma imaginilor apărute în spațiul public referitoare la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Petricani, cunoscută în mod uzual drept „Bariera Petricani”, Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. atrage din nou atenția asupra comportamentelor iresponsabile și extrem de periculoase ale unor participanți la traficul rutier.

Imaginile surprind conducători auto care pătrund pe trecerea la nivel în timp ce semibarierele sunt încă în curs de ridicare, fără a aștepta finalizarea completă a ciclului de avertizare și semnalizarea care permite traversarea.

Un asemenea comportament nu reprezintă doar încălcarea unor reguli elementare de circulație. Poate provoca accidente cu consecințe deosebit de grave și poate pune în pericol atât viața participanților la trafic, cât și siguranța circulației feroviare.

Faptul că semibarierele au început să se ridice nu înseamnă că trecerea poate fi traversată. Conducătorii auto trebuie să aștepte ridicarea completă a acestora și semnalizarea corespunzătoare care permite traversarea.

Instalația poate intra într-un nou ciclu de avertizare în funcție de circulația trenurilor. Un alt tren poate intra în zona de acționare a instalației, iar semibarierele pot începe din nou să coboare. Din acest motiv, pătrunderea pe trecerea la nivel înainte de ridicarea completă a semibarierelor reprezintă un risc major”, a transmis CFR Călători, într-un comunicat de presă.

CFR SA mai avertizează că astfel de comportamente pot provoca accidente grave.

„La fel de periculoasă este pătrunderea pe trecerea la nivel atunci când traficul rutier din față nu permite eliberarea completă a acesteia. Conducătorii auto trebuie să se asigure, înainte de traversare, că dispun de spațiul necesar pentru a părăsi integral zona căii ferate.

Nerăbdarea, aglomerația sau încercarea de a câștiga câteva secunde nu justifică ignorarea semnalizării și, cu atât mai puțin, riscul ca un autovehicul să rămână blocat pe calea ferată.

Situațiile surprinse sunt cu atât mai grave cu cât trecerea la nivel din zona Petricani este amplasată pe Magistrala 800, magistrală feroviară intens circulată, utilizată inclusiv de trenurile care circulă spre și dinspre litoral. Astfel de comportamente pot provoca accidente grave și pot pune în pericol nu doar persoanele aflate în autovehiculele implicate, ci și siguranța circulației feroviare, a călătorilor și a personalului feroviar”, se mai precizează în comunicat.

Reprezentanții CFR susțin că imaginile surprinse sunt cu atât mai grave cu cât trecerea de la Petricani este amplasată pe Magistrala 800, intens circulată, utilizată inclusiv de trenurile care circulă spre și dinspre litoral.

„CFR S.A. condamnă ferm inconștiența manifestată de participanții la trafic care ignoră semnalizarea unei treceri la nivel și se expun unui pericol major. Calea ferată nu este un spațiu în care regulile pot fi interpretate în funcție de grabă, aglomerație sau timpul petrecut în trafic.

Imaginile care surprind aceste comportamente au fost transmise autorităților competente, în vederea identificării persoanelor implicate și a dispunerii măsurilor legale care se impun”, a mai transmis CFR Călători.