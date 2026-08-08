Bateriile pot salva energia solară și eoliană a Europei de la risipă. Dar reprezintă ele și un risc de blackout?

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Bateriile sunt prezentate drept soluția-minune care poate salva energia solară și eoliană a Europei de la risipă, stocând electricitatea ieftină produsă ziua și eliberând-o seara, când crește consumul. Un articol recent din presa britanică avertizează însă că avântul acestor sisteme ar putea „copleși rețeaua” și declanșa chiar penele de curent pe care încearcă să le prevină. Experții intervievați de Euronews resping însă acest scenariu: riscul este „infim”, spun ei, iar soluția nu este întoarcerea la combustibilii fosili, ci o modelare mai bună a modului în care se comportă milioanele de baterii instalate anual.

Cum ponderea energiei regenerabile în blocul comunitar este estimată să ajungă la aproximativ 69% până în 2030 și la 80% până în 2050, nevoia de soluții flexibile de stocare crește rapid.

Europa risipește deja energie eoliană și solară în valoare de milioane de euro, din cauza limitărilor rețelei și a naturii inflexibile a acesteia. Atunci când oferta depășește cererea, se pot declanșa prețuri negative la energia electrică.

Numeroși experți au identificat sistemele de stocare a energiei în baterii (BESS) drept soluția-minune la această problemă. Logica este simplă: bateriile pot stoca energia electrică produsă de sursele regenerabile în timpul zilei (când consumul tinde să fie scăzut) și o pot elibera către gospodării seara, când cererea crește.

Acesta este motivul pentru care Europa a instalat 36 GWh de noi capacități BESS în 2025, ridicând capacitatea operațională totală peste pragul de 100 GWh pentru prima dată. Este suficient pentru a alimenta aproximativ 75 de milioane de locuințe.

„În întreaga Europă, stocarea în baterii contribuie la integrarea unor volume tot mai mari de energie regenerabilă, la consolidarea securității energetice și la îmbunătățirea rezilienței sistemului energetic”, afirmă asociația de profil SolarPower Europe. „Pe măsură ce continentul caută să își reducă dependența de importurile costisitoare de combustibili fosili, să accelereze electrificarea și să își atingă obiectivele climatice, stocarea nu mai poate fi privită ca o tehnologie auxiliară. Ea devine un activ strategic, esențial pentru consolidarea rezilienței, a competitivității și a suveranității energetice a Europei”.

Săptămâna trecută, ziarul britanic The Telegraph a publicat un articol intitulat „Avântul bateriilor din Marea Britanie «riscă să copleșească rețeaua»” – susținând că sistemele de rezervă care sprijină energia eoliană ar putea declanșa chiar „penele de curent pe care încearcă să le evite”.

Articolul vine în urma unui raport recent al Panelului de Experți Tehnici (PTE), un grup consultativ de consultanți independenți numiți de guvernul britanic pentru a oferi consiliere pe aspectele tehnice ale reformei pieței de energie.

„PTE continuă să considere că trebuie să se reflecteze asupra modului în care este probabil să se comporte BESS într-o situație de Notificare a Pieței de Capacitate (CMN), întrucât stocarea ar putea avea atunci un stimulent să se încarce în avans pentru a-și îndeplini obligațiile din cadrul Pieței de Capacitate”, se arată în raport. „Acest lucru ar putea duce la o coborâre rapidă către un eveniment de criză. Această cerere suplimentară ar putea necesita o modelare mai explicită atunci când se estimează vârful de consum într-un astfel de eveniment”.

CMN este un semnal transmis cu patru ore în avans, care indică faptul că ar putea fi disponibilă mai puțină energie decât estimează operatorii de sistem că le va fi necesară pentru a acoperi cererea națională.

Raportul nu afirmă însă că bateriile vor destabiliza rețeaua și nu exprimă în mod explicit temeri legate de pene de curent. El doar subliniază nevoia de a modela modul în care bateriile reacționează la o CMN.

Riscă avântul bateriilor din Europa să provoace pene de curent?

Temerile că bateriile ar putea declanșa pene de curent în Europa se învârt în principal în jurul faptului că operatorii de rețea nu pot vedea și nu pot controla numeroasele instalații mici și distribuite. Asta înseamnă că, dacă toate ar funcționa la unison, ar fi dificil de gestionat.

„Este aceeași provocare pe care o gestionăm și în cazul energiei solare de 20 de ani încoace”, declară pentru Euronews Earth Adrian Hiel, director al Electrification Alliance. „Am devenit constant tot mai buni în a ne asigura că [instalațiile] ajută rețeaua, în loc să o afecteze. Realist vorbind, acest lucru devine un risc de pană de curent doar dacă ignorăm faptul că instalăm milioane de baterii în fiecare an. Nimeni nu are interesul să facă asta”.

Principala soluție pentru a gestiona „riscul infim” reprezentat de baterii este o modelare mai bună, spune Hiel. Aceasta le va permite operatorilor de rețea să anticipeze modul în care se comportă parcurile de baterii în anumite situații.

„Ne putem aștepta la marje de eroare relativ mari în modelările lor în următorii câțiva ani, dar apoi modelele vor deveni tot mai precise și mai exacte – exact așa cum s-a întâmplat cu modelarea comportamentului panourilor solare de pe acoperișuri”, adaugă el.

„Cealaltă soluție pentru gestionarea bateriilor din rețea va fi agregarea controlului de către o terță parte. Așadar, în loc ca o gospodărie să gestioneze modul în care funcționează propria baterie, o companie va reuni zeci sau sute de mii de baterii și le va opera pentru a obține valoarea maximă pentru gospodărie și beneficiul maxim pentru rețea”, spune acesta.

Această idee este deja implementată prin încărcarea inteligentă a vehiculelor electrice (EV) în multe țări. Hiel o descrie drept „următorul pas logic” și în cazul bateriilor – pentru că înseamnă că un operator de rețea poate contacta agregatorul de baterii fie pentru a începe rapid să consume, prin încărcare, fie pentru a începe rapid să descarce energie, pentru a face față creșterilor bruște de cerere.

Sunt bateriile chiar „foarte scumpe”?

O voce din industrie, citată în articol, mai susține că „bateriile sunt foarte scumpe”, însă fără a oferi date care să sprijine această afirmație. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), costurile medii ale bateriilor au scăzut dramatic, cu 90%, din 2010 încoace, datorită progreselor în chimie și în procesele de fabricație.

Un raport recent al centrului de analiză în domeniul energiei Ember a constatat că, până în 2030, bateriile la scară industrială ar putea asigura flexibilitate pe termen scurt în UE la un cost cu 20% mai mic decât noile centrale pe gaz.

Raportul a mai arătat că, în următorii patru ani, bateriile din UE ar putea livra într-o singură oră mai mult de 80% din energia pe care toate centralele pe gaz din UE la un loc o pot genera în același interval.

„Flexibilitatea curată este deja aici”, spune Beatrice Petrovich, analist senior în domeniul energiei la Ember. „Creșterea rapidă a bateriilor, a încărcării inteligente a vehiculelor electrice și a pompelor de căldură poate reduce dependența de gaz pentru echilibrarea rețelei și poate diminua presiunea asupra acesteia. Provocarea de acum nu ține de inovație, ci de punerea în practică: eliminarea barierelor, recompensarea flexibilității și extinderea acestor soluții suficient de rapid încât să evităm blocarea într-o dependență inutilă de sursele fosile de rezervă”.

Ar trebui Europa să revină pur și simplu la combustibilii fosili?

Persoana intervievată de The Telegraph sugerează că potențialele bariere de cost și riscurile de pene de curent ar însemna că statele ar trebui să oprească tranziția către energia curată și să își mențină dependența de combustibilii fosili.

„A susține că nu ar trebui să construim capacități de producție intermitentă din cauza acestui risc infim reprezentat de baterii e cam ca și cum i-ai spune unei persoane obeze că nu ar trebui să slăbească, pentru că va fi nevoită să-și cumpere haine noi”, spune Hiel. „Inconvenientul de a gestiona impactul acestor milioane de baterii este infinitezimal de mic în comparație cu beneficiile valorificării la maximum a celor mai ieftine surse de energie pe care le-a cunoscut vreodată lumea – și asta într-un moment în care țările care ne vând gaz vorbesc despre dominarea energetică a Europei și amenință că ne vor tăia gazul dacă nu facem cum ne cer ele”.

Departamentul britanic pentru Securitate Energetică și Zero Emisii Nete (DESNZ) a refuzat să comenteze atunci când a fost întrebat dacă este preocupat de riscul de pene de curent provocate de avântul bateriilor. Acesta nu a răspuns niciuneia dintre întrebările adresate de Euronews Earth, oferind același citat pe care îl transmisese și către The Telegraph.

„Piața noastră de capacitate asigură securitatea aprovizionării, oferind în același timp un raport bun preț-calitate pentru consumatori”, a declarat un purtător de cuvânt. „Am redus TVA-ul la energia electrică pentru a le oferi familiilor un răgaz, iar atenția noastră este concentrată pe reducerea definitivă a facturilor”.