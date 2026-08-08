Val de caniculă în Europa: Italia arde sub 40 de grade, iar căldura extremă amenință eclipsa de soare din Spania

Valul de căldură care a cuprins recent Europa s-a mai domolit în unele zone săptămâna aceasta, dar în Italia pericolul a persistat. sursa foto: Getty

Italia se sufocă sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi care ating din nou 40 de grade Celsius în sud și în vest – un avertisment pentru restul Europei, unde căldura extremă este așteptată să revină săptămâna viitoare în Franța, Spania și Marea Britanie. Nu doar aerul arde: Marea Mediterană este anormal de caldă, declanșând valuri de căldură marină, în timp ce în Spania seceta și riscul de incendii amenință să tulbure priveliștea eclipsei totale de soare de miercuri, scrie The New York Times.

Valul de căldură care a cuprins recent Europa s-a mai domolit în unele zone săptămâna aceasta, dar în Italia pericolul a persistat, iar pentru locuitorii din vestul continentului temperaturile ridicate sunt așteptate să revină săptămâna viitoare.

Avertizări de temperaturi extreme în Italia

Avertizările de cod roșu au rămas în vigoare pentru o mare parte din sudul și vestul Italiei până sâmbătă. Este cel mai înalt nivel de alertă, rezervat celor mai periculoase episoade de caniculă ale verii.

Meteorologii Serviciului Meteorologic al Forțelor Aeriene Italiene au avertizat că temperaturile ar putea atinge din nou, sâmbătă, 40 de grade Celsius la mijlocul zilei în zonele de interior din Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria și Sicilia.

Vineri, nucleul „domului de căldură” a stat suspendat deasupra Mării Mediterane și a Italiei, în timp ce o vreme de vară mai temperată s-a strecurat spre nordul Franței și Marea Britanie.

Această ameliorare nu este însă așteptată să dureze, temperaturile urmând probabil să crească din nou săptămâna viitoare în unele dintre regiunile cele mai afectate de fenomenele meteo extreme din această vară.

Nu doar temperatura aerului îi îngrijorează pe meteorologi – și Marea Mediterană este anormal de caldă. Temperaturile la suprafața apei în cea mai mare parte a jumătății vestice sunt cu 2 grade Celsius sau mai mult peste normal.

Acest lucru declanșează un val de căldură marină de intensitate moderată spre puternică în Mediterana și un val de căldură marină sever în estul Atlanticului, chiar în largul coastelor Portugaliei, Franței și sudului Angliei.

Căldura revine în Spania, Franța și Marea Britanie

Meteorologii de la Met Office, serviciul britanic, avertizau deja de vineri asupra valului de căldură de săptămâna viitoare, precizând că temperaturile ar putea atinge 36 de grade Celsius în zone din East Anglia și sud-estul Angliei până joi. Pentru Țara Galilor și cea mai mare parte a Angliei, căldura va atinge probabil apogeul miercuri.

În unele zone din sud-estul Franței și în Corsica, temperaturile au depășit pe alocuri 40 de grade Celsius începând de miercuri. Meteorologii de la Météo-France pregătesc populația pentru o nouă rundă de temperaturi similare.

Pe măsură ce domul de căldură se intensifică deasupra Europei, temperaturile sunt prognozate să urce de miercuri până vineri, putând atinge 35 de grade Celsius până în centrul Franței și apropiindu-se de 40 de grade în sud.

Este al treilea val de caniculă al sezonului în Franța, egalând verile din 2017 și 2022.

Risc de incendii de vegetație

Spania, la fel ca Franța, a fost lovită neobișnuit de dur în această vară de valuri de căldură persistente, secetă severă și incendii de vegetație. Îngrijorările legate de temperaturile extreme și de posibilele incendii vor crește pe măsură ce ne apropiem de săptămâna viitoare.

Chiar în momentul de vârf al următorului val de căldură, se așteaptă ca mulțimi mari de oameni să călătorească spre Spania pentru a urmări eclipsa totală de soare de miercuri.

Deși cea mai mare parte a țării ar trebui să fie ferită de nori, meteorologii de la AEMET, agenția meteorologică a Spaniei, prognozează că temperaturile din unele zone s-ar putea apropia de 40 de grade Celsius. Iar acest lucru ar putea afecta vizibilitatea și într-un alt mod.

Zilele calde și uscate din preajma eclipsei vor ridica indicele de pericol de incendii forestiere, sporind probabilitatea de izbucnire și de răspândire a focului. Dacă vor izbucni incendii înainte de miercuri, fumul ar putea întuneca priveliștea pentru cei veniți să urmărească eclipsa.