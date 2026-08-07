"Bomba cu ceas” a Arcticii: Un nou studiu arată că fundul mării captează cea mai mare parte a carbonului eliberat de dezgheț

Regiunea Arctică este, de fapt, un ocean vast, fără o mare masă terestră continentală. Foto: Getty Images

Carbonul organic vechi blocat în permafrostul arctic poate ajunge în mările de coastă, deoarece încălzirea globală destabilizează solul înghețat și accelerează eroziunea țărmurilor, alimentând temerile că microbii ar putea transforma o parte din acesta în gaze cu efect de seră suplimentare. Din acest motiv, permafrostul, stratul de sol înghețat permanent din regiunile arctice, este considerat o adevărată "bombă cu ceas” a climei.

Potrivit thecooldown.com, un nou studiu sugerează însă că o mare parte din acest carbon ar putea fi îngropat în fundul mării. Conform unui comunicat de presă privind cercetarea, aproximativ 1,43 trilioane de tone (1.300 de gigatone) de carbon organic din material vegetal antic sunt stocate în ecosistemele de permafrost arctic, iar sedimentele oceanice și din deltele râurilor conțin alte 441 de miliarde de tone americane (400 de gigatone).

Pe măsură ce Arctica se încălzește mai repede decât restul planetei, dezghețul solului și eroziunea costieră mută mai mult din acest material în ocean, au declarat cercetătorii.

În largul coastei Qikiqtaruk, cunoscută și sub numele de Insula Herschel, din Canada, oamenii de știință de la Institutul Alfred Wegener și MARUM de la Universitatea din Bremen au studiat nuclee de sedimente prelevate de pe fundul mării. Aceste probe au captat aproximativ 50 de ani de material depus de pe coasta din apropiere.

„În consecință, până la 0,02 gigatone intră în mare în fiecare an și, conform previziunilor, acest flux ar putea crește cu 70% până la 150% până în 2100”, a explicat în comunicat Dr. Manuel Ruben, autorul principal al studiului.

Rezultatele lor au indicat că microbii au transformat doar aproximativ 10% din carbonul organic din sedimente în gaze care s-ar putea deplasa în apă și, în cele din urmă, în atmosferă. Restul a rămas în mare parte îngropat pe fundul mării.

Dezghețul permafrostului a fost mult timp considerat un risc climatic major. Dacă cantități uriașe de carbon vechi sunt descompuse rapid și eliberate ca gaze cu efect de seră, acest lucru ar putea crea o altă buclă de feedback care accelerează încălzirea.

Studiul sugerează că imaginea ar putea fi mai complexă.

„Izotopii carbonului reprezintă indicatorii noștri atomici care pot identifica sursa de hrană a microorganismelor”, a explicat în comunicat Gesine Mollenhauer, geochimist la Institutul Alfred Wegener.

Dovezile izotopice au indicat faptul că microbii tind să prefere materialele marine mai proaspete, inclusiv algele, mai degrabă decât carbonul organic mai vechi, spălat prin dezghețarea permafrostului, conform studiului.

Materialele spălate de coastele arctice pot tulbura apele de coastă cu sedimente, dar le pot și întuneca cu materie organică dizolvată, lăsând mai puțină lumină solară pentru algele care susțin rețelele trofice marine. Întrucât aceste ape susțin și pești, crustacee, foci și comunități locale, impactul depășește doar clima.

Cercetătorii spun că descoperirile reprezintă un pas important, dar nu ultimul cuvânt, deoarece o parte din carbonul vechi din permafrost s-ar putea descompune deja înainte de a ajunge vreodată pe fundul mării. Aceasta înseamnă că oamenii de știință au nevoie în continuare de o imagine mai clară a poluării de la coastă la ocean.

Echipa intenționează să continue această activitate prin intermediul campaniei internaționale Arctic Pulse din 2027. Folosind spărgătorul de gheață de cercetare Polarstern, aeronave de cercetare și lucrări de teren terestre, oamenii de știință vor investiga modul în care schimbările rapide din Arctica remodelează ecosistemele.

Această lucrare ar putea îmbunătăți modelele climatice și ar putea ajuta comunitățile, guvernele și industriile să ia decizii mai bune cu privire la planificarea infrastructurii, pescuit și reziliență.