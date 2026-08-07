Cum se produc incendiile de vegetație. Focul are nevoie de trei condiții

3 minute de citit Publicat la 16:42 07 Aug 2026 Modificat la 16:42 07 Aug 2026

Incendiu de vegetaţie în districtul Gömeç din provincia Balıkesir, Turcia, pe 29 iulie 2026. Sursa foto: Hepta

Pentru a înțelege cum se produc incendiile de vegetație, trebuie cunoscut un principiu simplu: focul nu poate apărea și nu se poate întreține fără trei elemente esențiale: căldură, combustibil și oxigen. Atunci când acestea se întâlnesc, chiar și o simplă scânteie poate declanșa un incendiu care se extinde rapid pe suprafețe mari, scrie ClimateCheck.

În ultimii ani, incendiile de vegetație au devenit o problemă tot mai serioasă în multe regiuni ale lumii. Temperaturile ridicate, perioadele mai lungi de secetă și acumularea vegetației uscate creează condiții favorabile pentru izbucnirea și propagarea focului.

Cum se produc incendiile de vegetație?

Pentru a înțelege cum se produc incendiile de vegetație, trebuie să pornim de la ceea ce pompierii și specialiștii în prevenirea incendiilor numesc „triunghiul focului”.

Acesta are trei componente:

căldura, care ridică temperatura materialului inflamabil până la punctul la care poate lua foc;

combustibilul, reprezentat de iarbă uscată, frunze, crengi, tufișuri, lemn sau alte materiale inflamabile;

oxigenul, prezent în aer și necesar pentru întreținerea procesului de ardere.

Dacă unul dintre cele trei elemente lipsește, focul nu poate începe sau nu poate continua să ardă.

În cazul unui incendiu de vegetație, combustibilul poate fi extrem de abundent. În perioadele de secetă, iarba, frunzele, crengile și alte resturi vegetale pierd umezeala și devin mult mai ușor de aprins.

O sursă relativ mică de căldură poate fi suficientă pentru a declanșa arderea.

De unde poate veni scânteia?

Incendiile de vegetație pot avea cauze naturale sau pot fi provocate de activitatea umană.

Una dintre cele mai importante cauze naturale este fulgerul. Atunci când lovește o zonă cu vegetație uscată, energia descărcării electrice poate aprinde materialul vegetal.

Există însă și alte cauze naturale, mai rare, precum activitatea vulcanică.

În cazul incendiilor provocate de oameni, situația este mult mai complexă. O țigară aruncată la întâmplare, un foc de tabără lăsat nesupravegheat, utilizarea necorespunzătoare a unor utilaje sau arderea resturilor vegetale pot produce scântei sau flăcări care se extind în vegetația uscată.

Uneori, incendiul poate porni chiar de la un vehicul. Un sistem de evacuare sau o componentă foarte fierbinte a mașinii poate intra în contact cu iarba uscată aflată în apropierea drumului și poate declanșa arderea.

Posibile cauze ale incendiilor:

Arderea resturilor vegetale

Focul de tabără

Utilajele care pot produce scântei (mașini de tuns, motocoase, drujbe, tractoare, aparate de sudură și alte echipamente)

Țigările aruncate la întâmplare

Artificiile

De ce se răspândesc atât de repede incendiile de vegetație?

După ce focul a izbucnit, viteza cu care se extinde depinde de mai mulți factori. Vântul este unul dintre cei mai importanți. Acesta poate transporta flăcările și particulele incandescente către zone aflate la distanță de focarul inițial. Astfel, incendiul poate „sări” peste porțiuni de teren și poate genera noi focare.

Un alt factor este umiditatea vegetației. Cu cât plantele și resturile vegetale sunt mai uscate, cu atât acestea pot arde mai ușor.

Temperatura ridicată contribuie la uscarea suplimentară a vegetației, iar perioadele lungi fără precipitații pot transforma pădurile, pajiștile și terenurile agricole într-un mediu cu mult combustibil disponibil.

Schimbările climatice pot amplifica riscul

Creșterea numărului și intensității incendiilor de vegetație este asociată în numeroase regiuni cu temperaturi mai ridicate și perioade mai lungi de secetă.

Schimbările climatice nu înseamnă că fiecare incendiu este provocat direct de încălzirea globală. Însă temperaturile mai mari și seceta pot crea condiții în care focul se aprinde și se răspândește mai ușor.

Atunci când vegetația este foarte uscată, aceeași sursă de aprindere care într-un an normal ar putea provoca un foc de mici dimensiuni poate avea consecințe mult mai grave.

Cu alte cuvinte, schimbarea condițiilor de mediu poate transforma un risc existent într-un pericol mult mai mare.

Cum poți reduce riscul de incendiu

Prevenirea incendiilor începe cu lucrurile pe care oamenii le fac în jurul casei, în pădure sau pe terenurile agricole.

Printre măsurile utile se numără: