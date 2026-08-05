Avioane, sateliți și pompieri mutați dintr-o țară în alta: Cum luptă UE cu incendiile de vegetație și de ce nu e de ajuns

Echipe grecești de pompieri și elicoptere încearcă să stingă focare de incendiu pe 3 august 2026, în Agios Nektarios, Grecia. sursa foto: Getty

Pe măsură ce incendiile se răspândesc din Turcia până în Portugalia, sistemul de intervenție al UE este pus la încercare ca niciodată. Bruxelles-ul a investit masiv în avioane, elicoptere și coordonare transfrontalieră – dar experții avertizează că adevărata problemă nu e lipsa aeronavelor, ci faptul că peisajele europene au devenit prea inflamabile, iar prevenția rămâne în urmă, notează Euronews.

Criza incendiilor de vegetație din Europa testează limitele sistemului de intervenție de urgență al UE, scoțând la iveală o discrepanță între capacitatea de stingere aflată în creștere și eforturile mai lente de a face peisajele mai puțin inflamabile.

Europa se confruntă cu o nouă vară de incendii devastatoare. Datele Sistemului European de Informații privind Incendiile Forestiere (EFFIS) din 30 iulie arată că, de la începutul lui 2026, au ars peste 434.976 de hectare. Până acum au fost detectate 1.407 incendii, care au eliberat, potrivit estimărilor, 17,98 milioane de tone de CO₂.

„Aceste incendii ne depășesc capacitatea”, a declarat un oficial al Comisiei Europene, descriind cum incendiile se răspândeau mai repede decât puteau ține pasul eforturile de stingere.

UE și-a petrecut ultimii doi ani construind ceea ce numește o strategie mai serioasă și integrată împotriva incendiilor de vegetație – cu finanțare nouă, o flotă nouă, un nou centru în Cipru și, din martie 2026, o nouă filosofie, care pune prevenția înaintea stingerii. Așadar, ce anume are UE la dispoziție și rezistă acest sistem sub presiunea acestei veri?

Trusa de instrumente

În centrul sistemului se află Mecanismul de protecție civilă al UE, un cadru de solidaritate care permite unei țări copleșite de situație să ceară ajutorul altor state membre. Acesta nu se activează automat: un stat trebuie să solicite asistență, de regulă odată ce constată că un incendiu i-a depășit capacitatea de intervenție.

Acest proces este coordonat non-stop de Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență (ERCC) de la Bruxelles, care corelează ofertele de aeronave, echipe și echipamente cu țara care are nevoie de ele și contribuie la cofinanțarea transportului.

În sprijin vine rescEU, rezerva strategică a UE de avioane și elicoptere de stingere a incendiilor, păstrată pentru momentele în care resursele naționale și cele comune se dovedesc insuficiente.

Alături de aceasta funcționează Rezerva europeană de protecție civilă, alcătuită din resurse naționale pe care guvernele le-au pus în prealabil la dispoziția întregii Uniuni. Peste toate acestea se adaugă Copernicus, serviciul de cartografiere prin satelit care produce hărți în timp real ale zonelor arse și ale infrastructurii aflate în pericol, și EFFIS, Sistemul European de Informații privind Incendiile Forestiere, care prognozează pericolul de incendiu cu până la zece zile în avans și monitorizează incendiile active din câteva în câteva ore.

O noutate pentru 2026 este un centru de stingere a incendiilor în Cipru, capabil să preamplaseze șase aeronave, plus o Echipă dedicată de sprijin în caz de incendii de vegetație, care întărește ERCC din iunie până în septembrie.

Ce s-a trimis în această vară

Pentru sezonul 2026, Comisia a pus în stare de așteptare 22 de avioane de stingere, 5 elicoptere, 777 de pompieri din 14 țări și 21 de echipe certificate, distribuite în 12 țări. Pe măsură ce incendiile din Peninsula Iberică și din Franța s-au intensificat, Franța a primit șapte avioane și patru elicoptere, cu echipe și aeronave venite din Cehia, Croația, Germania, Portugalia, Slovacia, Suedia și Turcia.

Spania a primit șase avioane și trei echipe terestre, cu ajutor sosit din Grecia, Italia, Portugalia și Turcia. Cinci avioane canadiene au fost împărțite între cele două țări. Comisara Hadja Lahbib a spus că mecanismul se află „sub presiune”, dar a insistat că „funcționează”.

O strategie rămasă pe hârtie

În martie, Comisia a prezentat o comunicare privind gestionarea integrată a riscului de incendii de vegetație, reformulând abordarea UE în jurul unui ciclu continuu – prevenție, pregătire, răspuns și refacere – în locul unei alergături sezoniere după avioane. Comisia a recunoscut că Europa petrecuse ani la rând tratând simptomele în loc de cauze, luptând cu incendii tot mai mari în loc să împiedice peisajul să devină atât de inflamabil.

Patru luni mai târziu, prea puțin din toate acestea s-a tradus în reguli noi. Comisara pentru mediu, Jessika Roswall, le-a spus miniștrilor agriculturii, la sfârșitul lui mai, că executivul european „nu are în plan nicio nouă inițiativă privind gestionarea pădurilor” și că nu pregătește noi indicatori sau orientări.

Singurul document cvasi-obligatoriu apărut – o recomandare privind gestionarea integrată a riscului de incendii de vegetație, adoptată pe 29 iunie – nu are caracter obligatoriu.

Gestionarea pădurilor rămâne o competență națională. O minoritate de blocaj, în mod tradițional Suedia și Finlanda, cărora li se alătură adesea Franța, s-a opus ideii de a-i acorda Bruxelles-ului mai multă putere de decizie, după ce a contribuit la blocarea Legii privind refacerea naturii în 2024 și a respins propunerea de Lege privind monitorizarea pădurilor.

„ Nu putem pune situația incendiilor doar pe seama schimbărilor climatice”

Alexander Held, silvicultor în cadrul Pan-European Forest Risk Facility al Institutului Forestier European, a urmărit cum s-a schimbat tiparul de-a lungul a 25 de ani petrecuți pe teren.

„Acum avem incendii din Turcia, trecând prin Grecia, până în Spania, Portugalia și Franța”, a declarat el, descriind cum vechea împărțire a sezonului de incendii s-a prăbușit în ceva mai apropiat de un risc simultan, prezent pe tot parcursul anului, pe întreg continentul.

„Vedem acum incendii tocmai în Islanda, vedem incendii în Groenlanda, vedem foc în zona arctică”, a adăugat acesta – o dovadă, spune Held, că „pirogeografia se schimbă, fără îndoială”.

Dar schimbările climatice sunt factorul favorizant, nu întreaga poveste.

„Nu putem pune situația incendiilor doar pe seama schimbărilor climatice”, a spus Held, argumentând că deciziile de gestionare a terenurilor, terenurile agricole abandonate, monoculturile de pin și eucalipt și pădurile cu coronament fragmentat „își aduc partea lor de contribuție la a face peisajul mai inflamabil”.

Chiar și instrumentele mai noi ale UE, a spus el, înclină balanța spre echipamente în detrimentul rezilienței: „în ciuda tuturor declarațiilor, nu vedem investiția coordonată în domeniul mai larg al învățării de a trăi alături de foc”, pentru că „este încă mult mai ușor să investești în partea de răspuns” decât în prevenție.

Held dă Portugalia drept contraexemplu – o țară care „și-a schimbat strategia de la stingerea incendiilor la o gestionare reală a focului și care investește 50% din buget în gestionarea terenurilor și în prevenție”.

Propria sa dorință, a spus el, ar fi câte un euro cheltuit pe reziliență pentru fiecare euro cheltuit pe stingere: „Mi-aș dori să ajungem la un raport de 50%, în care fiecare euro cheltuit pe stingere să intre în acest cadru al celor 5R.”

Esențial, el a avertizat împotriva ideii că țările nou-expuse la incendii ar trebui să presupună că soluția stă în mai multe camioane și avioane, atâta vreme cât până și state bine dotate pierd controlul unor incendii majore: „dacă alte țări, cu mult mai multe resurse, experiență și capacitate, nu pot ține sub control (aceste incendii), cum ajungem la concluzia: «hai să facem la fel și atunci le vom putea controla»?”

UE este pregătită, dar întinsă la maximum

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Anna-Kaisa Itkonen, descrie schimbarea în termeni asemănători, chiar dacă din interiorul instituției.

„Este foarte clar că schimbările climatice fac fiecare vară mai fierbinte, mai aspră și mai periculoasă”, a spus ea, subliniind că „Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid din lume” și că „peste un milion de hectare au ars” din cauza incendiilor de vegetație în întreaga UE numai în 2025.

„Nu ne putem concentra doar pe a stinge incendii, la propriu”, a spus Itkonen. „Pregătirea este, pentru noi, extrem de importantă”.

Ea a menționat viitorul portal și viitoarele orientări ale UE privind gestionarea integrată a riscului, așteptate până la începutul lui 2027, consolidarea EFFIS și achiziția în curs a unei flote permanente rescEU – 12 avioane noi de stingere și cinci elicoptere – deși livrările nu vor fi finalizate decât în 2030.

În privința finanțării, ea a invocat un efort climatic mai amplu din spatele cifrelor: 35% din următorul buget pe termen lung al UE alocat pentru climă și mediu, incluzând „aproape 19 miliarde de euro din fondurile de coeziune pentru adaptare”. Planul Comisiei este clar: „scopul nu este să stingem mai multe incendii. Scopul este să avem o politică bună de prevenție și o acțiune bine coordonată în întreaga Uniune Europeană”.

Este oare suficient?

Chiar și după propria evaluare a Comisiei, sistemul este pus la încercare de amploarea fenomenului, nu doar de comportamentul focului. Oficialii au declarat că sezonul 2026 a început mai devreme decât cel de anul trecut, prima activare a Mecanismului de protecție civilă având loc la sfârșitul lui aprilie; până în iulie, incendiile arseseră sute de hectare.

Fiecare avion și elicopter din flota actuală rămâne proprietate națională sau este angajat în altă parte atunci când ard mai multe țări simultan, iar flota permanentă a rescEU nu va fi completă înainte de 2030. Lacunele de interoperabilitate dintre echipamentele și sistemele de comandă naționale, îmbătrânirea forței de muncă din domeniul stingerii incendiilor în mai multe state membre și sancțiunile UE care încă țin la sol elicopterele rusești din Spania îngustează și mai mult marja de manevră.

Instrumentele în sine – Mecanismul de protecție civilă, ERCC, rescEU, Copernicus, EFFIS, echipele preamplasate – sunt reale, testate și în expansiune. Pariul UE nu este dacă poate găsi încă o aeronavă, ci dacă va finanța munca mai lentă și mai puțin vizibilă de a-și face peisajele mai greu de aprins înainte de startul următorului sezon de incendii.

„Cunoaștem foaia de parcurs”, spune Held, „dar mai avem un drum lung de străbătut”.