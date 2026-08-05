Epava unei nave a ieșit la suprafață în Croația, iar "pietrele foametei", vechi de secole, au reapărut în Rin, în Germania

Seceta scoate la iveală relicve istorice: o epavă, în Croația și "pietrele foametei", vechi de secole, în Germania. Sursa colaj foto: capturi video X/Reuters

Valul de caniculă din Europa a dus la scăderea drastică a nivelului fluviului Dunărea şi în Croația, ajungând la cote istorice minime. Acest lucru a scos la iveală epava unei nave, iar numeroase ambarcațiuni au rămas blocate la pontoane. Temperaturile extrem de ridicate au afectat şi marile râuri de pe întregul continent european şi, în timp ce în Croaţia a ieşit la suprafaţă o navă şi chiar proiectile de artilerie neexplodate, relatează Reuters. În Germania au fost descoperite "pietre ale foametei", vechi de secole, care, de-a lungul istoriei, avertizau asupra perioadelor de secetă extremă și foamete. Experţii avertizează că Polonia s-ar putea confrunta cu cea mai gravă secetă din ultimii ani.

Dunărea, care traversează 10 țări, din sud-vestul Germaniei până la Marea Neagră, a scăzut la niveluri minim-record pe o mare parte a cursului său. În România, vineri, 7 august, debitul fluviului ar urma să ajungă la cel mai scăzut nivel din ultimii 40 de ani, sub 1.400 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară.

Scăderea apelor râurilor din Europa la niveluri record a scos la iveală o epavă în Croația. În imaginile suprinse de o dronă apare o navă veche, care a ieşit la suprafaţă după ce a secat râul Drava acesta traversează oraşul Osijek, aflat în partea de est a Croației.

Record-low river levels across Europe have exposed a shipwreck in Croatia and centuries-old 'hunger stones' in Germany, as experts warn Poland could face its worst drought in years pic.twitter.com/6Rj6elKWrb — Reuters (@Reuters) August 4, 2026

În orașele germane Neuss și Worms, retragerea apelor fluviului Rin a scos la suprafață și o veche ambarcațiune folosită în trecut la pescuitul anghilelor, precum și pietre inscripționate cu anii unor secete din trecut, inclusiv 1857 și 1947. Cunoscute drept "pietrele foametei", acestea au reprezentat de-a lungul timpului mărturii tulburătoare ale perioadelor în care nivelul scăzut al apelor afecta aprovizionarea cu alimente, comerțul și viața de zi cu zi.

Hidrologii avertizează că atât fluviul Dunărea, cât și râul Drava au ajuns la niveluri record de scăzute, depășind minimele istorice anterioare și stârnind îngrijorări privind alimentarea cu apă potabilă, navigația, agricultura și ecosistemele.

"Partea de sud a Poloniei este foarte uscată. Avem 71 de alerte de secetă în întreaga Polonie. (...). Vom avea mari probleme din cauza nivelurilor scăzute ale râurilor", a declarat Paweł Staniszewski, hidrolog, la Institutul de Meteorologie și Gospodărire a Apelor, potrivit Reuters.

El a mai menţionat că Polonia se va confrunta, cel mai probabil, cu cea mai gravă secetă din ultimii ani.

Europa se încălzește mai rapid decât orice alt continent și se confruntă, în această vară, cu valuri de căldură record.