Un bărbat din Italia a pierdut urna cu cenuşa mamei sale. Poliţia a găsit-o într-o maşină închiriată de un traficant de droguri

Văzând patrula de poliție, şoferul l-a avertizat pe bărbatul de pe bicicletă care a fugit. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Un bărbat în vârstă de 56 de ani a închiriat o maşină la Roma, în Italia şi când a returnat-o, a uitat în portabagaj urna cu cenuşa mamei sale. Ulterior poliţia a arestat un traficant de droguri care închiriase acceaşi maşină fără să ştie de existenţa urnei.

Urna funerară care conținea cenușa a fost descoperită, în timpul unei operaţiuni în urma căreia a fost arestat un traficant de droguri. Poliţiştii au văzut un bărbat în interiorul unei maşini negre vorbind cu un bărbat pe bicicletă. Văzând patrula de poliție, şoferul l-a avertizat pe bărbatul de pe bicicletă care a fugit. Cu toate acestea, bărbatul în vârstă de 40 de ani care conducea maşina Panda a fost oprit. Înainte de a fi arestat, acesta a încercat să fugă și să-i agreseze pe agenţii de poliţie. Suspectul a fost dus la secția de poliție, unde mașina a fost inspectată. Sub schimbătorul de viteze, ofițerii au găsit drogurile, adică peste treizeci de doze de crack și cocaină. Dar când au percheziționat portbagajul, au fost uimiţi de ceea ce au găsit acolo. Într-un colț, se găsea o urnă funerară, iar înăuntru se afla cenușa unei femei. În plus urna avea şi o placă pe care era scrisă data decesului, 18 decembrie 2012, relatează Il Messaggero.

Timp de câteva ore, poliția a crezut că cenușa fusese furată de infractor. Dar interogatoriul acestuia nu le-a oferit agenţilor niciun răspuns concludent. Bărbatul arestat pentru trafic de droguri a jurat că nu știa nimic despre urna descoperită în mașină.

Pentru a rezolva misterul, anchetatorii au trebuit să verifice baza de date a maşinii închiriate de traficantul de droguri. Mașina era înmatriculată pe numele unei companii de închirieri situate în cartierul Laurentino, la Roma. Astfel, ofițerii au reușit să identifice un bărbat în vârstă de 56 de ani care folosise maşina Panda înainte ca aceasta să ajungă la traficantul de droguri.

Odată localizat, ofițerii l-au interogat pe bărbat în legătură cu urna funerară găsită în mașină. Acesta le-a mărturisit ofițerilor că era convins că a pierdut-o. „Vă mulțumesc foarte mult”, le-a spus acesta polţiştilor. „Cenușa mamei mele este în acea urnă. Eram convins că nu o voi mai găsi niciodată .” Bineînțeles, au fost efectuate verificări suplimentare şi într-adevăr, proprietarul urnei a prezentat certificatele necesare, inclusiv unul care permitea mutarea urnei într-o altă locaţie. De asemenea, a mers la secția de poliție pentru a completa rapoartele necesare și pentru a recupera urna care conținea cenușa mamei sale.

Apoi, poliţiştii au reuşit să îl identifice şi pe traficantul de droguri care reușise să scape de controlul poliției.