SUA accelerează lansarea celui mai nou bombardier invizibil. B-21 Raider, care transportă arme nucleare, intră în serviciu mai devreme

Programul de lansare a bombardierelor strategice stealth B-21 Raider de generație următoare este înainte de termen. FOTO: Hepta

Forțele Aeriene ale SUA au anunțat că programul de lansare a bombardierelor strategice stealth B-21 Raider de generație următoare este înainte de termen, prima aeronavă operațională urmând să sosească la Baza Forțelor Aeriene Ellsworth din Dakota de Sud în 2027, potrivit Fox News.

Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea al serviciului avansează, de asemenea, mai rapid decât se aștepta, potrivit generalului Dale White, directorul Sistemelor de Arme Critice Majore, care a discutat despre ambele programe în cadrul conferinței Life Cycle Industry Days a Forțelor Aeriene din Dayton, Ohio.

White a declarat că programul de achiziție a B-21 s-a accelerat cu aproximativ 25% de când o creștere unică a finanțării de 4,5 miliarde de dolari a fost inclusă într-un proiect de lege din 2025.

Comentariile oferă una dintre cele mai clare actualizări publice de până acum cu privire la stadiul celor două programe emblematice de aeronave de generație următoare ale Forțelor Aeriene.

Actualizarea vine la câteva luni după ce Forțele Aeriene au anunțat că un al doilea B-21 Raider s-a alăturat testelor de zbor de la Baza Forțelor Aeriene Edwards din California, o etapă importantă despre care oficialii au spus la acea vreme că va accelera testarea și integrarea armelor pentru primul bombardier american cu rază lungă de acțiune din ultimii trei decenii.

White a declarat că primul B-21 operațional este așteptat să fie „pe rampă” la Ellsworth în 2027, Northrop Grumman planificând să producă în cele din urmă șapte bombardiere operaționale anual. Pentagonul a solicitat 6,1 miliarde de dolari pentru programul B-21 în propunerea sa de buget pentru anul fiscal 2027.

Construit de Northrop Grumman, B-21 este conceput să transporte atât arme convenționale, cât și nucleare, în timp ce penetrează apărarea aeriană avansată a inamicului. Se așteaptă ca aeronava să înlocuiască în cele din urmă modelele B-1 Lancer și B-2 Spirit, operând alături de bombardierele modernizate B-52 Stratofortress, despre care se așteaptă să rămână în serviciu până la mijlocul secolului. Forțele Aeriene intenționează să achiziționeze cel puțin 100 de bombardiere B-21.

White a mai spus că planificarea pentru F-47 construit de Boeing a atins o „maturitate fără precedent”.

Forțele Aeriene intenționează să achiziționeze 185 de avioane de vânătoare F-47, primul zbor fiind programat pentru 2028. Avionul va înlocui F-22 Raptor ca principal avion de vânătoare pentru superioritate aeriană al serviciului și se așteaptă să opereze alături de Collaborative Combat Aircraft, drone autonome „cu echipaj loial” concepute pentru a sprijini aeronavele cu echipaj în luptă. Pentagonul a solicitat 5,03 miliarde de dolari pentru programul F-47 în cererea sa de buget pentru anul fiscal 2027.