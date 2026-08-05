Cazul ciudat al bărbatului din Botoșani dispărut în aprilie, găsit acum îngropat în curte. Fiul lui a avut o suspiciune abia în iunie

Un bărbat din Botoșani a fost găsit îngropat în curtea casei în care locuia FOTO: Antena 3 CNN

Poliția face anchetă în cazul unui bărbat din Botoșani care a fost ucis și îngropat în curtea unei case în care a locuit. Anchetatorii au deshumat cadavrul și au găsit pe corp urme de înjunghiere. Acum încearcă să afle cine l-a omorât și l-a îngropat pe bărbat. Surse Antena 3 CNN spun că suspecții ar fi fugit deja din țară.

Criminaliștii se aflau miercuri în localitatea Vârfu Câmpului din județul Botoșani pentru a face cercetări la fața locului în cazul bărbatului de 48 de ani găsit îngropat în curtea gospodăriei unde acesta locuia.

Bărbatul nu a mai fost văzut din luna aprilie, dar a fost dat dispărut abia pe 21 iunie de fiul său, care locuiește în Suceava și care nu mai știa nimic de tatăl său.

Acesta știa că părintele lui urma să plece în străinătate, însă a început să se îngrijoreze pentru că nu a putut lua legătura cu el în tot acest timp. Astfel, s-a dus la poliție ca să-i anunțe dispariția.

Progresiv, polițiștii au făcut cercetări la fața locului. Au căutat bărbatul, iar în cele din urmă, cu ajutorul unui câine polițist, au descoperit cadavrul în curtea casei în care acesta a locuit.

Cadavrul prezenta urme de violență, motiv pentru care acum dosarul a ajuns pe masa procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani, care au deschis un dosar penal pentru omor.

În clipa de față sunt mai mulți suspecți.

În primă fază, după anunțarea dispariției bărbatului, poliția a luat legătura cu concubina acestuia, o femeie de 50 de ani, care a spus că nu știa unde se află acesta. Acum, polițiștii și procurorii încearcă din nou să ia legătura cu aceasta pentru a lămuri întreaga situație.