Un bărbat din Italia i-a lăsat moştenire soţiei 1,8 milioane de euro. Apoi a apărut o fiică secretă și situația s-a complicat

În 2019, un om de afaceri din provincia Bologna, slăbit de probleme de sănătate, a decis să-și oficializeze ultimele dorințe, depunând un testament olograf la un notar. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Tribunalul de la Bologna a blocat testamentul unui om de afaceri bogat, înghețându-i moștenirea de 1,8 milioane de euro. Bărbatul îşi lăsase averea soţiei, dar apariţia unei fiice secrete a omului de afaceri a dus la începerea unei bătălii juridice.

Totul a început în 2019 când un om de afaceri prosper din provincia Bologna, având mai multe probleme de sănătate, a decis să-și oficializeze ultimele dorințe cu un testament olograf la un notar. Documentul o desemna drept unică moștenitoare pe soția sa, alături de care trecuse prin tragedia pierderii singurei lor fiice. Antreprenorul a decedat în iulie 2020, iar prevederile testamentului au fost făcute publice fără a întâmpina obstacole, relatează Il Messaggero.

Dar în 2024 a survenit o răsturnare de situație. O tânără, care susţinea că este fiica omului de afaceri, a contestat testamentul. Tribunalul din Bologna a admis petiția depusă de tânără (denumită „Anna” în documentele legale) şi i-a recunoscut oficial acesteia statutul de fiică naturală a omului de afaceri. Se pare că aceasta era rodul unei relații extraconjugale care a rămas secretă ani de zile. În urma acestei declarații judiciare de paternitate, avocații tinerei au luat măsuri pentru a solicita anularea testamentului olograf, o înghețare precauțională a activelor transferate văduvei și redeschiderea procedurii succesorale.

Detaliile hotărârii, emise de judecătoarea Laura Fioroni de la Prima Secție Civilă, se bazează pe un principiu fundamental al dreptului succesoral italian, adică revocarea dispozițiilor testamentare are loc exclusiv datorită faptului obiectiv al „apariției ulterioare a copiilor”. Potrivit judecătorului, conștientizarea, sau lipsa acesteia, din partea celui care a făcut testamentul, a existenței unor urmași nerecunoscuți la momentul semnării nu are nicio semnificație juridică. Ceea ce contează este exclusiv modificarea efectivă a componenței unității familiale.

Întrucât sistemul juridic italian protejează copiii (în calitate de moștenitori rezervatari) prin interzicerea dezmoștenirii acestora, recunoașterea tardivă a paternității anulează efectele testamentului existent. Deoarece nu există, în prezent, o evaluare oficială a bunurilor individuale, instanța a dispus efectuarea unei expertize judiciare pentru a determina cu exactitate valoarea totală a succesiunii ce urmează a fi împărţită. Între timp, legea a protejat totuși şi drepturile văduvei antreprenorului, confirmând dreptul acesteia de a locui în reședința familiei.