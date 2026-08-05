Un bărbat s-a dus cu elicopterul la cumpărături, pentru că i s-a părut "prea lung" drumul ca să meargă cu mașina

<1 minut de citit Publicat la 13:26 05 Aug 2026 Modificat la 13:26 05 Aug 2026

Un bărbat s-a dus cu elicopterul la cumpărături, pentru că i s-a părut "prea lung" drumul ca să meargă cu mașina. FOTO: Getty Images

Un bărbat în vârstă de 69 de ani din Wisconsin a ales să meargă cu elicopterul la un magazin Cabela’s, în loc să conducă, deoarece drumul i s-a părut "prea lung", scrie NBC Chicago.

Polițiștii din comitatul Washington au fost chemați sâmbătă seara în parcarea magazinului Cabela's din Richfield, după ce au primit o sesizare neobișnuită conform căreia un elicopter aterizase în apropierea magazinului.

Potrivit biroului șerifului, pilotul, originar din Rosendale, le-a spus autorităților că a zburat până la magazin pentru că deplasarea cu mașina era prea lungă. Rosendale se află la aproximativ 80 de kilometri de Richfield, iar călătoria rutieră durează aproape o oră.

Bărbatul nu a fost amendat și nu a fost acuzat de nicio încălcare, deoarece avea licență de pilot, a aterizat în siguranță și a respectat cerințele aplicabile ale Administrației Federale pentru Aviație.

Autoritățile au descris incidentul drept "o modalitate inedită de a merge la cumpărături și de a evita toate sensurile giratorii din fața magazinului Cabela's".

Cabela’s este un lanț de magazine specializat în produse pentru vânătoare, pescuit, navigație, camping și alte activități în aer liber. Compania a fost cumpărată de Bass Pro Shops în 2017.