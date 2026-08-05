Un britanic care se crede Contele Dracula a furat oi și le-a băut sângele. Cum l-a prins, în final, poliția

Când i s-a cerut să se identifice, Benjamin Lewis a răspuns prezentându-se drept „Contele Dracula”. Sursa foto:hampshire.police.uk

Benjamin Lewis, un britanic în vârstă de 48 de ani, a furat oi și a adunat căprioare moarte de pe marginea drumului, apoi, după ce le-a băut sângele, a abandonat rămășițele în fața mai multor biserici din regiunea New Forest din Anglia. În urma unei anchete de amploare a fost arestat, iar la audieri s-a identificat drept „Contele Dracula”.

Bărbatul se credea vampir și considera că băutul sângelui de animale îi poate oferi nemurirea. Din acest motiv, potrivit acuzării, a furat și a ucis oi și a folosit carcase de cerbi morți, apoi a abandonat rămășițele în fața și în interiorul mai multor biserici din New Forest, Marea Britanie. Urmele de ADN găsite pe rămășițele unui miel l-au dat de gol pe Benjamin Lewis, pentru că au permis identificarea şi apoi arestarea sa.

Conform investigațiilor, relatate de Guardian, preluat de Tg24.sky.it, Lewis a mers pe pășunile din regiunea New Forest din Hampshire pentru a fura și a ucide oi. În alte cazuri, a folosit carcasele de cerbi uciși în accidente rutiere. Și după ce le-a băut sângele, a abandonat rămășițele animalelor în fața mai multor biserici locale, provocând panică în rândul credincioșilor și îngrijorare serioasă în rândul fermierilor.

Ancheta a început imediat după ce au fost semnalate mai multe incidente de acest fel. Anchetatorii au identificat un tipar recurent în acțiunile bărbatului și au organizat supravegherea clădirilor religioase, întărind paza în jurul datelor considerate semnificative în calendarul satanic.

Identificarea suspectului a avut loc atunci când experții criminaliști au izolat urme de ADN ale lui Lewis pe rămășițele unui miel. Bărbatul, rezident al orașului Totton, lângă Southampton, și-a recunoscut ulterior responsabilitatea pentru furtul de vite și pentru infracțiunea de agresiune, fapte motivate de acesta din considerente religioase.

În timpul unei audieri, când i s-a cerut să se identifice, bărbatul a răspuns prezentându-se drept „Contele Dracula”. Prin urmare, judecătorul a dispus internarea sa pe termen nelimitat într-o unitate psihiatrică. Ordinul poate fi revocat doar cu aprobarea instanței de sănătate mintală sau a Ministerului Justiției din Marea Britanie. Conectat prin videoconferință de la spital în timpul citirii sentinței, Lewis și-a cerut scuze victimelor și a declarat că nu are niciun resentiment față de ofițerii care l-au arestat.

Investigațiile au dezvăluit că bărbatul în vârstă de 48 de ani credea că dacă bea sânge, va trăi veșnic, va evita moartea și se va transforma în cele din urmă într-un vampir. În timpul unei percheziții la domiciliul său, anchetatorii au confiscat desene cu tematică satanică, notițe rituale și notițe privind consumul de sânge. Acuzațiile aduse împotriva sa se referă la incidente care au avut loc între februarie și august anul trecut, chiar dacă, conform celor relatate în instanță, semne de suferință și comportament anormal fuseseră deja raportate în anii precedenți.

În timpul audierilor, psihiatrul Gauruv Malhan a descris instanței un tablou clinic complex. Conform raportului de expertiză, obsesiile sale datează din adolescență: la vârsta de 13 ani, ar fi lăsat o broască moartă pe un crucifix în interiorul unei biserici. În timpul spitalizării, ar fi atacat și alți pacienți și ar fi încercat să-l atace pe psihiatru însuși în timpul unei examinări, necesitând intervenția personalului medical.

În 2003, fusese condamnat la închisoare pentru că a urmărit un vicar și pe familia acestuia, pretinzând chiar și atunci că este vampir. Împreună cu o altă persoană, dăduse telefoane amenințătoare, declanșase artificii și postase materiale obscene pe panoul de anunțuri al parohiei.