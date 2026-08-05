Antena 3 CNN Externe Guvernul Italiei deblochează 100 de milioane de euro pentru zonele afectate de cutremur. Aproape 400 de locuinţe, declarate nelocuibile

Guvernul Italiei deblochează 100 de milioane de euro pentru zonele afectate de cutremur. Aproape 400 de locuinţe, declarate nelocuibile

A.E.D.
1 minut de citit Publicat la 12:21 05 Aug 2026 Modificat la 12:21 05 Aug 2026
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colaj 3 poze cu pagubele dupa seismul de vineri, 31 iulie 2026, in Italia
Guvernul Italiei deblochează 100 de milioane de euro pentru zonele afectate de cutremur. Sursa colaj foto: capturi video Facebook/la Repubblica

Guvernul italian a deblocat un ajutor de 100 de milioane de euro pentru a face faţă pagubelor cauzate de seismul survenit în noaptea de vineri spre sâmbătă în regiunea Napoli, care a determinat evacuarea a 700 de persoane, a anunţat marţi ministrul Protecţiei Civile, potrivit AFP, conform Agerpres.

"În urma seismului din 31 iulie - 1 august, guvernul a deblocat 100 de milioane de euro pentru repararea pagubelor suferite de clădirile situate în principal pe teritoriul comunei Pozzuoli", a indicat ministrul Nello Musumeci cu prilejul unei conferinţe de presă organizate la finalul unei şedinţe a Consiliului de miniştri.

Acesta a precizat că, în urma inspecţiilor realizate deja de pompieri, 395 de locuinţe au fost declarate nelocuibile şi au fost evacuate.

Dintre cele 700 de persoane vizate de aceste evacuări, "568 s-au relocat deja pe cont propriu şi 128 de persoane sunt în continuare găzduite în hoteluri", a adăugat ministrul.

Epicentrul seismului, care s-a produs vineri la ora 19:46 (17:46 GMT) la o adâncime de 3 kilometri, se situa în regiunea Campi Flegrei, între comunele Pozzuoli şi Quarto, la vest de Napoli, în sudul Italiei.

Este vorba despre seismul cu cea mai mare magnitudine survenit în această zonă – care adăposteşte cel mai mare crater vulcanic din Europa – în ultimii 40 de ani.

Un număr de 26 de persoane au fost rănite în urma seismului, majoritatea în comuna Pozzuoli. 

 

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Etichete: milioane de euro guvernul Italiei pagube cladiri cutremur Napoli

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