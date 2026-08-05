Guvernul Italiei deblochează 100 de milioane de euro pentru zonele afectate de cutremur. Aproape 400 de locuinţe, declarate nelocuibile

1 minut de citit Publicat la 12:21 05 Aug 2026 Modificat la 12:21 05 Aug 2026

Guvernul Italiei deblochează 100 de milioane de euro pentru zonele afectate de cutremur. Sursa colaj foto: capturi video Facebook/la Repubblica

Guvernul italian a deblocat un ajutor de 100 de milioane de euro pentru a face faţă pagubelor cauzate de seismul survenit în noaptea de vineri spre sâmbătă în regiunea Napoli, care a determinat evacuarea a 700 de persoane, a anunţat marţi ministrul Protecţiei Civile, potrivit AFP, conform Agerpres.

"În urma seismului din 31 iulie - 1 august, guvernul a deblocat 100 de milioane de euro pentru repararea pagubelor suferite de clădirile situate în principal pe teritoriul comunei Pozzuoli", a indicat ministrul Nello Musumeci cu prilejul unei conferinţe de presă organizate la finalul unei şedinţe a Consiliului de miniştri.

Acesta a precizat că, în urma inspecţiilor realizate deja de pompieri, 395 de locuinţe au fost declarate nelocuibile şi au fost evacuate.

Dintre cele 700 de persoane vizate de aceste evacuări, "568 s-au relocat deja pe cont propriu şi 128 de persoane sunt în continuare găzduite în hoteluri", a adăugat ministrul.

Epicentrul seismului, care s-a produs vineri la ora 19:46 (17:46 GMT) la o adâncime de 3 kilometri, se situa în regiunea Campi Flegrei, între comunele Pozzuoli şi Quarto, la vest de Napoli, în sudul Italiei.

Este vorba despre seismul cu cea mai mare magnitudine survenit în această zonă – care adăposteşte cel mai mare crater vulcanic din Europa – în ultimii 40 de ani.

Un număr de 26 de persoane au fost rănite în urma seismului, majoritatea în comuna Pozzuoli.