Primul arbore care s-a regenerat după bomba de la Hiroshima: Copacul a înmugurit după explozia nucleară. Unii români îl au în curte

Arbore de Ginkgo Biloba cu frunzele galbene, toamna. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În dimineața zilei de 6 august 1945, Hiroshima a devenit primul oraș din lume lovit de o bombă atomică. Explozia a distrus aproape tot ce se afla pe o rază de câțiva kilometri, iar temperaturile uriașe și unda de șoc au transformat clădirile și vegetația în ruine. Mulți specialiști ai vremii credeau că pământul va rămâne sterp timp de zeci de ani.

Totuși, natura avea să ofere una dintre cele mai impresionante lecții despre reziliență.

La doar câteva luni după bombardament, din trunchiurile carbonizate ale unor arbori de Ginkgo biloba au început să apară muguri noi. În primăvara anului 1946, copacii înfrunziseră din nou, spre surprinderea localnicilor și a cercetătorilor. Astăzi, acești arbori sunt considerați simboluri ale speranței și ale renașterii orașului Hiroshima.

Deși este adesea prezentat drept „primul copac care s-a regenerat după bomba atomică”, formularea corectă este că Ginkgo biloba s-a numărat printre primii arbori care au dat semne clare de regenerare după explozia nucleară.

Copacii care au supraviețuit imposibilului

În Hiroshima există și astăzi mai mulți arbori de Ginkgo biloba care au supraviețuit bombardamentului. Unii se aflau la aproximativ un kilometru de epicentrul exploziei, unde distrugerile au fost aproape totale.

Scoarța lor a fost arsă, ramurile au fost rupte, iar trunchiurile au rămas înnegrite de temperaturile extreme. Cu toate acestea, rădăcinile au rămas vii.

În primăvara următoare, din lemnul aparent mort au apărut muguri noi. Pentru locuitorii orașului, acești arbori au devenit primul semn că viața poate continua chiar și după unul dintre cele mai devastatoare evenimente din istoria omenirii.

Astăzi, copacii sunt cunoscuți în Japonia sub denumirea de „hibaku jumoku”, adică „arborii supraviețuitori ai bombei atomice”. Ei sunt protejați, îngrijiți și marcați cu plăcuțe speciale, fiind vizitați anual de mii de turiști.

De ce a rezistat Ginkgo biloba încă din vremea dinozaurilor

Botaniștii spun că rezistența extraordinară a acestui arbore nu este întâmplătoare.

Ginkgo biloba este considerat o adevărată „fosilă vie”. Specia există pe Pământ de peste 200 de milioane de ani, fiind contemporană cu dinozaurii și una dintre cele mai vechi specii de arbori care au supraviețuit până în prezent.

Arborele are o capacitate remarcabilă de regenerare. Chiar și atunci când trunchiul este grav afectat, poate produce lăstari noi din țesuturile rămase vii. În plus, sistemul său radicular este foarte puternic, ceea ce îi permite să reziste unor condiții extreme.

Specialiștii mai spun că Ginkgo biloba suportă foarte bine poluarea, seceta, temperaturile ridicate și numeroase boli care afectează alte specii.

Un arbore care poate fi întâlnit și în România

Deși mulți îl asociază cu Asia, Ginkgo biloba poate fi văzut și în România.

Este plantat în numeroase parcuri și grădini botanice, dar și în curțile unor proprietari pasionați de arbori ornamentali. Tocmai datorită rezistenței sale, este recomandat pentru spațiile verzi urbane, unde suportă mult mai bine poluarea decât multe alte specii.

Toamna, frunzele sale capătă o culoare galben-aurie spectaculoasă, transformând copacul într-una dintre cele mai apreciate specii ornamentale.

Caracteristicile arborelui Ginkgo biloba

Ginkgo biloba, cunoscut și sub numele de arborele pagodelor, este originar din China și poate atinge 30-40 de metri înălțime. Coroana are, în general, un diametru de aproximativ 3-4 metri, iar sistemul radicular este pivotant și foarte bine dezvoltat, ceea ce îi conferă o stabilitate deosebită.

Lujerii sunt de două tipuri – microblaste și macroblaste –, iar planta este dioică, existând exemplare masculine și feminine. În amenajările peisagistice sunt preferați arborii masculi, deoarece exemplarele feminine produc fructe care degajă un miros neplăcut după coacere.

Una dintre cele mai ușor de recunoscut caracteristici este frunza în formă de evantai, devenită emblematică pentru această specie. Toamna, frunzișul capătă nuanțe intense de galben-auriu, oferind un spectacol vizual impresionant.

Din punct de vedere ecologic, Ginkgo biloba este o specie cu cerințe reduse față de condițiile de mediu. Se adaptează ușor, rezistă foarte bine la poluare și este recomandat pentru plantarea în orașe. În plus, este afectat de puține boli și dăunători, ceea ce îl face ușor de întreținut.

Un simbol al speranței

În cultura japoneză, Ginkgo biloba a devenit mult mai mult decât un arbore ornamental. El simbolizează supraviețuirea, renașterea și puterea naturii de a se reface chiar și după cele mai mari tragedii.

La aproape opt decenii de la bombardamentul de la Hiroshima, arborii care au supraviețuit continuă să înfrunzească în fiecare primăvară. Sunt considerați martori vii ai istoriei și o dovadă că viața poate învinge chiar și în cele mai dificile condiții.

Poate tocmai de aceea, pentru mulți oameni din întreaga lume, Ginkgo biloba nu este doar unul dintre cei mai vechi arbori de pe Pământ, ci și unul dintre cei mai puternici simboli ai rezilienței.