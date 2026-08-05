Primăria Sectorului 3 a amplasat panouri solare pe Hala Laminor și are un program similar pentru mai mult de 100 de blocuri

2 minute de citit Publicat la 13:42 05 Aug 2026 Modificat la 13:42 05 Aug 2026

Primăria Sectorului 3 a amplasat panouri solare pe Hala Laminor. Foto: Primăria Sectorului 3

Primăria Sectorului 3 și-a construit în ultimii ani propria strategie de producție a energiei verzi, iar inițiativa dă roade în prezent, în condițiile în care prețurile la electricitate rămân ridicate iar România trece prin alerte energetice în lunile de vară.

Efectele acestei strategii se manifestă pe două planuri: reducerea costurilor cu energia și scăderea presiunii pe sistemul energetic național.

Hala Laminor, una dintre cele mai mari construcții din România, cu o suprafață de peste 70.000 de metri pătrați, este locația în care se mută Primăria Sectorului 3, după ce obiectivul a fost restaurat și consolidat de administrație.

Pe acoperișul halei a fost amenajat un parc fotovoltaic cu o putere instalată de 5 MW.

Energia electrică produsă acoperă necesarul clădirii, iar diferența este injectată în rețea.

Practic, cea mai mare instituție a sectorului își asigură autonom consumul, în loc să ia din rețeaua publică.

Tot cu ajutorul electricității furnizate de soare se încarcă și mașinile electrice ale instituției, Primăria reușind să-și constituie aproape integral flota auto cu astfel de vehicule.

Însă planurile privind energia verde în Sectorul 3 nu se limitează la clădirea administrației.

Întrucât instituțiile publice funcționează în timpul zilei iar Primăria, școlile și grădinițele au program exact intervalul în care panourile fotovoltaice produc cel mai mult, investițiile în panouri fotovoltaice sunt extinse.

Panouri fotovoltaice la toate școlile și grădinițele în Sectorul 3

Un proiect amplu vizează școlile din sector.

Prin fonduri europene, Primăria Sectorului 3 instalează aproximativ 13.000 de panouri fotovoltaice la toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu o capacitate totală de aproximativ 5 MW.

Panourile sunt amplasate pe terasele clădirilor, valorificând suprafețe rămase nefolosite altfel.

Sistemele sunt dimensionate pentru autoconsum, ceea ce înseamnă că energia produsă este folosită direct de școală pentru funcționarea curentă, fiind diminuată energia consumată din rețea.

Ca și în cazul sediului Primăriei, programul școlilor se suprapune în principal peste orele de producție solară, ceea ce maximizează beneficiul.

Sisteme fotovoltaice și pentru blocuri

Un alt program vizează peste 100 de blocuri care vor avea, după finalizarea lucrărilor de reabilitare termică, și sisteme fotovoltaice pe terase.

Unele clădiri deja beneficiază de acest sistem, grație programelor dedicate de finanțare de până acum.

Panourile instalate alimentează spațiile și utilitățile comune - adică iluminatul de pe scări, lifturile și interfonul - și acoperă între 70% și 100% din aceste nevoi, mai ales pe timpul verii.

Pentru locatari, asta înseamnă cote de întreținere mai mici.

La nivelul Sectorului 3, imaginea de ansamblu arată astfel: clădirile publice își produc energia în orele de consum maxim, școlile reduc facturile din bugetul local, iar panourile de pe blocuri ajută la scăderea cheltuielile locatarilor.

Toate reduc, în același timp, presiunea pe sistemul energetic național în momentele de vârf, într-o perioadă în care prețul energiei rămâne o problemă pentru bugetele publice și pentru cele ale familiilor.