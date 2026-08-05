Percheziții la Clanul Versace. Membrii grupării, acuzați de cămătărie și proxenetism, sunt printre cei mai periculoși din Oltenia

<1 minut de citit Publicat la 09:30 05 Aug 2026 Modificat la 09:30 05 Aug 2026

Procurorii DIICOT și polițiștii fac miercuri zeci de percheziții într-un dosar care vizează Clanul Versace. FOTO: Colaj foto Antena 3 CNN

Procurorii DIICOT și polițiștii fac miercuri zeci de percheziții într-un dosar care vizează Clanul Versace, o grupare cu numeroși membri, considerată una dintre cele mai periculoase din Oltenia.

Suspecții sunt cercetați pentru șantaj, cămătărie și proxenetism, infracțiuni care ar fi fost comise începând din anul 2018 și până în prezent.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ofereau împrumuturi cu dobânzi care ajungeau până la 30%. Atunci când victimele nu puteau plăti la timp sumele pretinse, suspecții ar fi recurs la amenințări, presiuni psihice și agresiuni fizice, pentru a le determina să restituie banii și dobânzile impuse.

Totodată, gruparea s-ar fi specializat și în proxenetism. Mai multe tinere ar fi fost racolate și duse în Franța, unde ar fi fost obligate să se prostitueze, iar banii obținuți ar fi ajuns la membrii clanului.

În urma perchezițiilor, mai multe persoane urmează să fie duse la sediul DIICOT pentru audieri.