Cea mai mare intervenție anti-incendii din istoria UE. Dar de ce nu e de ajuns pentru o Europă care arde

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Pe măsură ce incendiile de vegetație pârjolesc sudul Europei, UE a desfășurat cea mai mare forță comună de pompieri de până acum. Dar criza scoate la iveală o prăpastie tot mai adâncă între răspunsul la urgențe și prevenirea incendiilor, scrie Euronews.

Europa arde din nou, iar situația dezvăluie limitele sistemului european de răspuns la urgențe. Deși capacitatea de stingere a incendiilor a crescut, progresele în reducerea riscului – prin transformarea peisajelor în unele mai puțin inflamabile – au fost mult mai lente.

Țări din UE precum Portugalia și Franța au activat Mecanismul de protecție civilă al Uniunii. Franța a primit patru avioane rescEU din partea Suediei și a Ciprului, în timp ce Portugalia a fost întărită cu 118 pompieri și 45 de vehicule din Spania, plus trei aeronave rescEU din Italia și Spania.

„Avem în mod regulat semnale de alarmă, dar acesta este cel mai puternic din ultimii câțiva ani”, a declarat comisarul pentru egalitate, pregătire și gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, adăugând că „Europa este unită”.

Potrivit Sistemului european de informare privind incendiile forestiere (EFFIS), până la 30 iulie 2026 UE înregistrase 1.407 incendii de vegetație, care au ars aproape 435.000 de hectare și au eliberat aproximativ 17,98 milioane de tone de CO₂ - sub nivelul sezonului record de anul trecut, dar tot peste media ultimilor 20 de ani. Meteorologii avertizează că pericolul nu a trecut, semnalând „condiții extreme” în Portugalia, Spania, Franța, Italia și Grecia.

Comisia afirmă că răspunsul din această vară este cel mai amplu de până acum: 777 de pompieri din 14 țări, 22 de avioane și 5 elicoptere, poziționate în avans, înainte de izbucnirea incendiilor – cea mai mare participare de la lansarea programului, în 2022.

Cu toate acestea, Bruxelles-ul poate doar să coordoneze și să finanțeze; intervenția de pe teren rămâne responsabilitatea fiecărui stat.