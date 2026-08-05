Coreea de Nord amenință Japonia după primul test cu rachete Tomahawk: „Nu vom rămâne simpli spectatori”

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Kim Yo Jong, sora influentă a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a condamnat miercuri lansarea de rachete de croazieră Tomahawk efectuată săptămâna trecută de armata japoneză în Oceanul Pacific, notează Agerpres.

Deși a recunoscut că Tokio nu a dezvăluit unde s-a desfășurat exercițiul, câte rachete au fost lansate sau care era raza de acțiune a țintelor, Kim Yo Jong a susținut că este „incontestabil că vorbim despre un test de armament cu rază lungă având (Coreea de Nord) şi alte ţări vecine în raza de atac”.

Reacția vine după ce Ministerul Apărării de la Tokio a anunțat că distrugătorul Chokai a efectuat prima lansare a unei rachete Tomahawk de fabricație americană – un pas menit, potrivit autorităților japoneze, să întărească apărarea arhipelagului.

Sora liderului de la Phenian a avertizat că răspunsul nu va întârzia. Coreea de Nord pregătește măsuri militare „suplimentare”, a spus ea, pe fondul a ceea ce descrie drept o reînarmare tot mai amplă a Japoniei. Phenianul, a adăugat, „nu va rămâne niciodată” un „simplu spectator” în fața evoluției militare japoneze, pe care o consideră o „amenințare gravă”.

„Japonia, stat criminal de război, îşi accelerează transformarea într-un stat beligerant, profitând de situaţia internaţională în care conflictele şi confruntările între părţi devin tot mai violente”, a declarat Kim Yo Jong.

Ea a amintit și că trupele japoneze au luat parte în luna mai la exerciții militare comune conduse de Washington în Filipine, unde ar fi desfășurat, printre altele, rachete ghidate sol-navă cu o rază de o mie de kilometri.

În acest cadru, oficialul nord-coreean a criticat ceea ce a numit „posesia masivă a mai multor tipuri de mijloace de atac cu rază lungă” din partea Japoniei – o „tactică sub acoperire” prin care Tokio ar urmări să devină o putere militară, pozând în același timp, pe scena internațională, drept o țară care „iubeşte pacea”.

De cealaltă parte, Japonia privește Coreea de Nord drept o „amenințare iminentă” la adresa securității sale. Într-un raport oficial, publicat marți, Ministerul Apărării de la Tokio invocă progresele Phenianului în tehnologia rachetelor și extinderea capacităților sale navale, în contextul unei cooperări militare tot mai strânse cu Rusia.