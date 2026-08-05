Vremea se schimbă în plin cod roșu de caniculă. ANM a emis atenționare: Vin furtunile în aproape toată țara. Harta cu alertele meteo

2 minute de citit Publicat la 10:30 05 Aug 2026 Modificat la 10:30 05 Aug 2026

Nori de furtună pe cer, vara. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a prelungit miercuri codul roșu de caniculă. De asemenea, ANM a emis astăzi o informare meteorologică și mai multe avertizări de vreme severă, valabile în următoarele zile. România se va confrunta cu un val de căldură persistent, temperaturi extreme, nopți tropicale și episoade de instabilitate atmosferică.

Potrivit meteorologilor, informarea este în vigoare în intervalul 5 august, ora 10:00 – 9 august, ora 10:00. Miercuri, joi și vineri, valul de căldură va afecta cea mai mare parte a țării, urmând ca sâmbătă să se restrângă spre sud-vest și sud.

În această perioadă, temperaturile maxime vor ajunge la 40–41 de grade în Câmpia de Vest, iar pe litoral se vor înregistra între 29 și 31 de grade. De vineri, valorile termice vor începe să scadă treptat, însă în sud și sud-vest se vor menține la 36–38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să depășească pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi tropicale în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi minime între 20 și 26 de grade.

Cod roșu de caniculă în vestul și nord-vestul țării

În intervalul 5 august, ora 10:00 – 7 august, ora 10:00, este în vigoare un Cod roșu de caniculă pentru județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin.

Meteorologii avertizează că în aceste zone se vor înregistra temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Maximele vor atinge 37–39 de grade în Maramureș, Satu Mare și Sălaj, respectiv 39–41 de grade în Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu minime de până la 25–26 de grade.

Cod portocaliu pentru Moldova, Oltenia și mare parte din Transilvania

Tot până în dimineața zilei de 7 august, un Cod portocaliu de caniculă este valabil pentru Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și centrul și sud-vestul Munteniei.

În aceste regiuni sunt prognozate temperaturi maxime între 35 și 38 de grade, caniculă și disconfort termic accentuat, cu ITU peste pragul critic.

Local, minimele nocturne vor coborî cu greu sub 20–24 de grade.

Cod galben în Dobrogea, estul Munteniei și estul Transilvaniei

Un Cod galben de caniculă este în vigoare în Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei, unde temperaturile maxime vor ajunge la 30–31 de grade pe litoral și 36–37 de grade în Muntenia.

Pe alocuri vor fi înregistrate nopți tropicale, în special pe litoral.

Avertizare meteo de furtuni pentru ziua de 6 august

ANM a emis și o atenționare Cod galben de furtuni și vijelii pentru 6 august, între orele 12:00 și 21:00, vizând nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și zona montană.

În aceste regiuni sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică, cu intensificări ale vântului și vijelii (rafale de 50–70 km/h, izolat peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și, pe alocuri, grindină de mici dimensiuni.

În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor ajunge la 15–20 l/mp, iar în special în zonele montane pot depăși 30–50 l/mp. Fenomene de instabilitate atmosferică sunt posibile, pe arii restrânse, și în restul țării.

Meteorologii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să urmărească actualizările privind evoluția condițiilor meteorologice.