Companiile europene profită de boom-ul AI. Cererea pentru serviciile lor crește puternic

„Organizațiile obțin mai multă valoare din colaborarea dintre oameni și AI decât din înlocuirea completă a muncii umane”, potrivit unui studiu. Foto: Getty Images

Boom-ul AI (inteligenţă artificială) era preconizat de mulţi să favorizeze companiile noi care construiesc modelele, dar recentele câştiguri raportate sugerează că unele dintre grupurile tehnologice consacrate din Europa se profilează ca beneficiari AI, transmite Reuters, citat de Agerpres.

SAP, Capgemini, Sopra Steria şi OVHcloud au raportat o cerere solidă pentru produsele lor, creştere mai rapidă sau îmbunătăţirea previziunilor, companiile trecând de la experimentarea AI la implementarea sa în operaţiunile lor.

În acest proces, ele descoperă că optimizarea AI într-o organizaţie complexă este mai dificilă decât obţinerea accesului la tehnologie.

Este puţin probabil ca organizaţiile mari să depindă de un singur furnizor AI. În schimb, ar urma să utilizeze diferite modele pentru diferite sarcini, în funcţie de performanţă, securitate şi cerinţele autorităţilor de reglementare. Sporesc dificultăţile nu doar la alegerea modelului, ci şi la a face AI să funcţioneze cu softul, datele şi procesele de afaceri pe care companiile le folosesc deja.

"Aplicaţiile AI sunt câmpul de luptă şi acolo va fi creată cea mai mare valoare", se arată într-un raport al analiştilor UBS.

Firmele beneficiază de pe urma inteligenței artificiale

Complexitatea sarcinilor devine una dintre marile constrângeri în adoptarea AI. Boston Consulting Group atrage atenţia că instalarea avansează mai rapid decât capacitatea firmelor de a o gestiona, peste 70% din investitori întrebându-se dacă organizaţiile au capacităţile tehnice şi operaţionale necesare pentru a avea succes cu AI.

În condiţiile în care companiile trec de la experimentare la aplicare, cheltuielile cu implementarea, integrarea şi guvernanţa devin o parte din ce în ce mai importantă a lanţului valori AI.

Registrul de comenzi al SAP pe segmentul de cloud a urcat cu 26%, la 22,9 miliarde de euro, în contextul implementării AI.

Capgemini şi-a majorat ţinta de creştere anuală după ce solicitările au urcat cu 9,2%, în timp ce Sopra Steria şi-a îmbunătăţit previziunile după publicarea rezultatelor financiare.

Firmele beneficiază de pe urma activităţii care permite adoptarea AI: integrarea modelelor în fluxurile de lucru, gestionarea datelor şi construirea sistemelor de guvernanţă.

Această activitate est în mod special valoroasă în sectorul apărării, aerospaţial, sănătate şi infrastructură critică, unde AI trebuie ajustată.

Decizia Airbus de a folosi Scaleway, deţinut de grupul francez de telecomunicaţii Iliad, pentru aplicaţii sensibile din domeniul industrial şi al apărării", alături de instrumentele AI dezvoltate cu Mistral, reflectă schimbarea. Airbus se aşteaptă să ruleze aproximativ 70 aplicaţii critice pe Scaleway până în 2028.

Sectorul tehnologic din Europa încă trebuie să demonstreze că cererea condusă de AI poate fi susţinută şi marjele fac faţă automatizării activităţilor de consultanţă şi de programare cu valoare mai redusă. Rezultatele recente sugerează că cei mai mari beneficiari ai AI ar putea să nu fie limitaţi la cei care construiesc modelele. Din ce în ce mai mult, acestea ar putea fi companiile care fac acele modele utilizabile în interiorul celor mai mari organizaţii din lume.