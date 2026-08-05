Pe aeroportul din Leipzig a fost găsită o dronă cu detonator, lângă un avion ucrainean Antonov. S-a intrat în stare de alertă

O dronă care transporta o posibilă bombă a fost găsită lângă un avion cargo ucrainean. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O alertă de securitate a fost declanșată pe Aeroportul Leipzig/Halle în noaptea de marți spre miercuri, după ce a fost descoperită o dronă care era echipată cu un detonator, relatează publicaţia Bild. În urma acestui incident, traficul aerian a fost perturbat timp de aproape două ore. Aeroporturile din Germania sunt în stare de alertă ridicată după o serie de survolări neautorizate cu drone asupra unor obiective precum instalații militare, terminale energetice, porturi maritime și companii de logistică, a transmis Reuters. Kremlinul a respins orice implicare în aceste incidente.

Alarma s-a dat cu puțin timp înainte de miezul nopții pe Aeroportul Leipzig/Halle. Şi asta pentru că s-a găsit o dronă suspectă în imediata apropiere a unui avion de marfă ucrainean de tip Antonov.

Potrivit sursei citate, de aparatul de zbor fără pilot era atașat o substanță neidentificată. Un aspect esențial a fost prezența unui detonator; anchetatorii au clasificat obiectul drept un potențial dispozitiv exploziv.

Poliția federală a trimis echipe de geniști și a planificat detonarea controlată a obiectului necunoscut cu dispozitivul de detonare. A fost utilizat un robot de dezamorsare telecomandat. Nu este clar dacă detonarea a avut loc.

Operațiunile de zbor au fost suspendate imediat, iar traficul aerian a fost redirecționat. Un avion de marfă a fost nevoit, prin urmare, să reia decolarea.

Conform informațiilor publicate de jurnaliştii de la Bild, la scurt timp după aceea, la aproximativ 6 kilometri de aeroportul Leipzig, la o altitudine de 400 de metri, aeronava de marfă a intrat în coliziune cu un obiect necunoscut până în prezent. Avionul a aterizat la Hanovra, unde s-au constatat avarii ușoare în partea din faţă a fuselajului.

Poliția din Saxonia Inferioară a clasificat incidentul drept infracțiune împotriva securității statului. Nu se exclude posibilitatea unui act de sabotaj. Poliția din Saxonia Inferioară și cea din Saxonia desfășoară anchete în paralel. Căutarea pilotului dronei nu a dat până acum niciun rezultat.

Traficul aerian a fost suspendat miercur dimineaţa, până la ora 01:55. Un avion de pasageri care venea din Mallorca a fost redirecționat către Nürnberg. Pista sudică a aeroportului a fost închisă și nu fusese încă redeschisă până dimineața.

Totuși, potrivit poliției, traficul aerian se desfășoară fără probleme miercuri dimineață, iar aeroportul în sine nu este închis. De asemenea, autoritățile au precizat că nu există niciun pericol pentru populație.

Aeroporturile din Germania se află în stare de alertă maximă după o serie de survolări neautorizate cu drone asupra unor obiective precum instalații militare, terminale energetice, porturi maritime și companii de logistică, a transmis Reuters.

Poliția federală germană a avertizat că aceste survolări ar fi putut fi organizate de agenți ruși. Rusia a negat orice implicare în aceste incidente.