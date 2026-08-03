Șefa ANM anunță când va fi vârful valului de căldură extremă. Temperaturile vor atinge valori record

Harta temperaturilor de foc în ziua de miercuri, când va fi vârful valului de caniculă. Foto: Captură meteoblue.com

Valul de căldură se va intensifica în următoarele zile, iar vârful este așteptat miercuri și joi, când temperaturile din vestul țării s-ar putea apropia de maximele absolute înregistrate pentru această perioadă, a anunțat, luni, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, la Antena 3 CNN. În tot acest timp, 15 județe vor fi sub Cod portocaliu de caniculă, iar județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș se vor afla sub Cod roșu.

Potrivit directorului ANM, în județele aflate sub Cod roșu de caniculă temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius.

„Codul roșu de caniculă cuprinde mâine patru județe: Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș. În aceste județe, în Bihor, Arad și Timiș așteptăm valori maxime de 39-41 de grade, în Satu Mare 38-39 de grade. De asemenea, 15 județe se vor afla sub incidența unui cod portocaliu, și acesta în extindere, pentru că valul de căldură, așa cum anticipam, se va extinde și se va intensifica în Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei.

Codul galben s-a extins în întreaga țară, pentru că și aici contăm pe valori de 31 până la 37-38 de grade, mai ales în Oltenia și în sud-vestul Munteniei. Astăzi, codul portocaliu cuprinde cele opt județe din partea de vest, centru- nord, iar codul roșu cele trei județe, după cum știm încă de ieri Satu-Mare, Bihor și Arad”, a precizat Elena Mateescu.

Codul galben va acoperi întreaga țară, unde maximele vor fi cuprinse între 31 și 38 de grade, cele mai ridicate valori fiind estimate în Oltenia și sud-vestul Munteniei.

Potrivit Elenei Mateescu, cele mai călduroase zile ale acestui episod vor fi miercuri și joi, când temperaturile vor continua să crească.

„Vârful acestui episod îl așteptăm miercuri și joi, când valorile de temperatură vor fi în creștere și cu siguranță mâine dimineață vom interveni asupra mesajelor meteorologice ce vizează valul de căldură persistent și intens, prin creșterea gradului de avertizare, având în vedere probabilitatea ca, în special în partea de vest, să înregistrăm cele mai ridicate valori care să se apropie de maximele absolute ale perioadei în care ne aflăm.

Și, nu în ultimul rând, să înregistrăm și în partea de sud, sud și est a țării valori de 37-38 de grade Celsius”, a declarat Elena Mateescu, directorul general al ANM.

Europa se confruntă cu al patrulea val major de caniculă al acestei veri, unul dintre cele mai intense și extinse din ultimii ani.

Meteorologii au emis avertizări de cod roșu pentru mai multe state, printre care Elveția, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Croația, Serbia și Ungaria, iar masele de aer tropical vor continua să domine continentul cel puțin până la mijlocul săptămânii viitoare.