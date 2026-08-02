Planeta a început să se încălzească accelerat după 2015. „O certitudine statistică de peste 98%”

Încălzirea globală s-a accelerat începând cu anul 2015, conform unei noi analize a Institutului Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic (PIK). După eliminarea efectelor fluctuațiilor naturale de temperatură, cercetătorii au descoperit primele dovezi semnificative din punct de vedere statistic că rata de încălzire pe termen lung a planetei se accelerează, scrie ScienceDaily.

În ultimul deceniu, temperaturile globale au crescut într-un ritm estimat de aproximativ 0,35 grade Celsius pe deceniu, în funcție de setul de date utilizat. Prin comparație, rata medie de încălzire din 1970 până în 2015 a fost puțin sub 0,2 grade pe deceniu. Ritmul recent este mai mare decât cel al oricărui deceniu anterior de la începutul înregistrărilor instrumentale de temperatură în 1880.

„Putem demonstra acum o accelerare puternică și semnificativă din punct de vedere statistic a încălzirii globale începând cu anul 2015”, a afirmat Grant Foster, expert american în statistică și coautor al studiului, publicat în revista științifică Geophysical Research Letters.

„Filtrăm influențele naturale cunoscute din datele observaționale, astfel încât «zgomotul» să fie redus, făcând semnalul de încălzire pe termen lung subiacent mai clar vizibil”, a adăugat el.

În datele climatice, „zgomotul” se referă la schimbări de temperatură pe termen scurt care pot ascunde sau exagera temporar tendința de bază. El Niño, de exemplu, poate împinge temperaturile globale mai sus pentru o perioadă limitată prin eliberarea de căldură din Oceanul Pacific tropical în atmosferă. Erupțiile vulcanice pot avea efectul opus prin trimiterea în atmosferă de particule care reflectă lumina soarelui, în timp ce schimbările în activitatea Soarelui pot produce, de asemenea, variații de temperatură mai mici.

Pentru a separa aceste influențe temporare de tendința mai largă de încălzire, cercetătorii au analizat măsurători din cinci seturi de date privind temperatura globală utilizate pe scară largă (NASA, NOAA, HadCRUT, Berkeley Earth, ERA5).

„Datele ajustate arată o accelerare a încălzirii globale începând cu 2015, cu o certitudine statistică de peste 98%, consistentă în toate seturile de date examinate și independentă de metoda de analiză aleasă”, explică Stefan Rahmstorf, cercetător PIK și autor principal al studiului.

Accelerarea încălzirii apare în cinci seturi de date

O certitudine statistică de peste 98% înseamnă că cercetătorii au găsit dovezi puternice că schimbarea ratei de încălzire este reală, mai degrabă decât rezultatul unei variații aleatorii a datelor. Același model general a apărut în toate cele cinci înregistrări de temperatură, chiar dacă seturile de date sunt produse de organizații științifice diferite și utilizează metode oarecum diferite.

După ce cercetătorii au ajustat datele pentru El Niño și maximul solar, căldura extremă din 2023 și 2024 a fost ușor redusă în analiză. Chiar și așa, ambii ani au rămas cei mai calzi de la începutul înregistrărilor.

În toate seturile de date, accelerarea a început să devină vizibilă în 2013 sau 2014. Cercetătorii descriu schimbarea mai amplă ca începând în jurul anului 2015, când dovezile au devenit mai clare.

Pentru a determina dacă rata de încălzire s-a modificat față de anii 1970, echipa a folosit două abordări statistice. Prima a fost o analiză de tendință pătratică, care testează dacă curba de temperatură se îndoaie în sus în timp, în loc să crească cu o rată constantă.

Al doilea a fost un model liniar pe porțiuni. Această metodă împarte înregistrarea temperaturii în perioade separate și identifică obiectiv momentul în care rata încălzirii pare să se schimbe. Ambele abordări au susținut concluzia că încălzirea globală s-a accelerat.

Studiul nu identifică cauza

Cercetarea a fost concepută pentru a detecta și măsura accelerația statistică, nu pentru a determina exact de ce s-a produs aceasta.

Cu toate acestea, autorii au remarcat că modelele climatice pot produce perioade în care încălzirea se accelerează. Cu alte cuvinte, o rată tot mai mare de încălzire este în concordanță cu gama de comportamente reprezentate în modelarea climatică actuală.

Modelele climatice sunt simulări pe computer care utilizează legile fizicii pentru a estima modul în care atmosfera, oceanele, gheața și uscatul reacționează la gazele cu efect de seră și la alte influențe. Acestea nu prezic perfect fiecare fluctuație pe termen scurt, dar îi ajută pe oamenii de știință să evalueze modelele climatice pe termen lung și posibilele schimbări viitoare.

„Dacă rata de încălzire din ultimii 10 ani continuă, aceasta ar duce la o depășire pe termen lung a limitei de 1,5 grade Celsius prevăzute în Acordul de la Paris înainte de 2030. Cât de repede continuă să se încălzească Pământul depinde, în cele din urmă, de cât de repede reducem la zero emisiile globale de dioxid de carbon provenite din combustibilii fosili”, spune Stefan Rahmstorf.

Limita de 1,5 grade se referă la obiectivul de a limita încălzirea globală pe termen lung la 1,5 peste temperaturile preindustriale. Un singur an peste acest nivel nu înseamnă în sine că pragul Acordului de la Paris a fost depășit definitiv. Oamenii de știință se concentrează, în general, pe încălzirea susținută pe o perioadă mai lungă.

Constatările sugerează că Pământul s-ar putea încălzi acum considerabil mai repede decât în ​​ultimele decenii ale secolului 20. Continuarea acestei accelerații va depinde în mare măsură de emisiile viitoare de dioxid de carbon provenite din cărbune, petrol și gaze naturale.