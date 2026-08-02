"Urmează cele mai critice cinci zile”. Avertismentul lui Peter Magyar după oprirea centralei nucleare de la Paks

Peter Magyar a cerut reduceri suplimentare din partea marilor consumatori. FOTO: Getty Images

Ungaria se va confrunta cu o perioadă critică de cinci zile, a declarat duminică prim-ministrul Peter Magyar, după ce scăderea nivelului Dunării a forţat ţara să închidă singura centrală nucleară din Ungaria în premieră de peste patru decenii, relatează Reuters, citată de Agerpres.



Centrala nucleară de 2 gigawaţi de la Paks, care are patru reactoare de fabricaţie rusească, operează la puţin peste 10% din capacitatea sa totală duminică după ce Dunărea, ale cărei ape sunt folosite pentru răcire, a scăzut la un nivel record.



Autoritatea apelor estimează că nivelul fluviului, care izvorăşte din Germania şi se varsă în Marea Neagră, va scădea şi mai mult în zilele următoare.



"Ne confruntăm cu cele mai critice cinci zile", a spus Magyar într-un videoclip postat pe Facebook. "Mâine, centrala nucleară de la Paks nu va genera, în timp ce urmează zile cu temperaturi de 40 de grade Celsius", a adăugat el.



"Reţeaua de electricitate, serviciile noastre publice şi noi înşine vom fi sub o presiune enormă", a spus Magyar, care a avertizat că centrala de la Paks ar putea rămâne inactivă timp de săptămâni.

Apelul lui Peter Magyar

Scăderile nivelului apei au afectat navigaţia şi turismul în Ungaria şi au dus la introducerea de restricţii privind utilizarea apei în peste o sută de oraşe şi sate, inclusiv la periferia Budapesta, potrivit unor informaţii guvernamentale.



Magyar a reiterat un apel la companii, instituţii publice, administraţii locale şi gospodării de a reduce semnificativ sau de a reprograma consumul de electricitate în timpul intervalului orar 17:00-22:00.



Guvernul va decide duminică dacă va aplica restricţii obligatorii pentru consumul de electricitate în cazul marilor companii începând de luni, a spus el.



Criza ar putea costa Ungaria între 100 şi 200 de miliarde de forinţi (între 315 şi 630 milioane de dolari) din cauza preţului în creştere al electricităţii importate, a postat pe o reţea socială Mark Radnai, vicepreşedinte al partidului Tisza.

Peter Magyar a cerut reduceri suplimentare din partea marilor consumatori și a anunțat că, în situații excepționale, Guvernul de la Budapesta va dispune întreruperi temporare ale alimentării cu energie pentru consumatori punctuali. Limitarea consumului populației va fi luată în calcul doar dacă va deveni absolut necesară.