Director de la Apele Române, despre devierea unui braț al Dunării: "Ar prelungi cu câteva zile funcționarea centralei de la Cernavodă"

Debitul Dunării continuă să scadă și va ajunge la începutul lunii august la aproximativ 1.500 de metri cubi pe secundă. Foto: Facebook / Apele Române

Autoritățile analizează soluții tehnice pentru a crește debitul Dunării în zona Centralei Nucleare de la Cernavodă și a evita oprirea reactorului 2 din cauza secetei. Sorin Rîndașu, director general adjunct la Apele Române, a explicat la Antena 3 CNN că brațul Bala nu poate fi blocat, însă sunt analizate lucrări de dirijare a unei părți a debitului, care ar putea prelungi cu 3-5 zile funcționarea centralei în condițiile actuale.

"Sunt în discuții diverse variante de natură tehnică. Nu se poate realiza blocarea brațului Bala. Discutăm de realizarea unor epiuri de dirijare care să împingă o parte din curenți către Dunăre și să ajungă în zona reactorului. Deci este vorba despre o analiză tehnică ce se face în perioada următoare, în baza datelor culese din teren de către Administrația Fluvială a Dunării de Jos și alte structuri de suport care sprijină aceste activități. Este în analiză devierea unei părți a debitului, fiindcă brațul Bala nu poate să fie oprit, nu se poate realiza un baraj.

Este important de subliniat mesajul premierului, că în perioada următoare dificultatea esențială pentru România este dată de partea energetică, ținând cont că și țările din jur au probleme similare. Debitele Dunării sunt scăzute și în Ungaria, și în Serbia, iar prognoza pentru următoarele zece zile indică o cvazistaționalitate, chiar cu o tendință de scădere. Dacă astăzi la intrarea în țară avem 1.600 mc/s, tendința este până la 1.500 - 1.450 mc/s până vinerea viitoare. Ne apropiem de valorile înregistrate în ultimii 30 de ani cel puțin. Asta înseamnă o scădere la Cernavodă, undeva la 3 cm pe zi. Problema care se pune este dacă, cu acest ritm de scădere, Cernavodă poate să funcționeze în continuare sau nu și, în momentul de față, se analizează diverse alternative care, ținând cont de situația existentă, vă pot spune că sunt extrem, extrem de dificilă".

Sorin Rîndașu a precizat că se încearcă menținerea nivelurilor debitelor la Cernavodă comparabile cu cele din ziua de astăzi.

"Dacă se vor lua măsuri, se vor câștiga 3-5 zile, cu realizarea acestui epiu, folosind barje sau alte mijloace. Mă îndoiesc că vom găsi varianta cu piatră. Aceste trei-cinci zile înseamnă o prelungire semnificativă, ținând cont de situația actuală. Speranța e să împingem lucrurile să funcționeze până la sfârșitul săptămânii viitoare, când, practic, în baza prognozelor, s-ar putea să avem o staționalitate la intrarea în țară.

Alte măsuri? În momentul de față rămâne să discutăm și alte măsuri, suplimentarea debitelor din țară. Din nefericire, nu poate să aducă un aport foarte mare. Este comparabil cu măsurile care se discută acum. Ele, dacă vor fi luate, vor fi luate complementar. Rămâne să se discute cu datele pe masă".

Amintim că premierul interimar Ilie Bolojan a convocat vineri o ședință extraordinară de Guvern. Miniștrii vor discuta despre criza din sistemul energetic, după ce reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit și există posibilitatea să fie oprit și reactorul numărul 2. Potrivit unor surse oficiale, ar urma să fie declarată stare de alertă în județele Constanța și Călărăși, iar un braț al Dunării va fi deviat către Centrala Nucleară de la Cernavodă pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a reactorului numărul 2.