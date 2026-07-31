Economist, după ce agenția Fitch ar fi decis menținerea ratingului de țară: „Avem în continuare motive de îngrijorare”

Reducerea deficitului la 2% din PIB „demonstrează că planul de consolidare fiscală produce rezultate și România își respectă angajamentele”. Foto: Getty Images

Agenția Fitch ar fi decis vineri să mențină ratingul de țară al României, evitând, cel puțin pentru moment, o retrogradare. Economistul Christian Năsulea a declarat, la Antena 3 CNN, că situația rămâne tensionată, întrucât săptămâna viitoare urmează evaluarea agenției Moody's, iar o singură retrogradare din partea uneia dintre cele trei mari agenții de rating ar putea avea efecte importante asupra piețelor și investitorilor.

„Am stat cu stres zilele acestea pentru că nu se știa foarte clar. Existau argumente care să ne ducă și în direcția unui down rating, dar existau și argumente pentru păstrarea ratingului de țară. Și același lucru se va întâmpla, de fapt săptămâna viitoare, când trebuie să vedem exact care va fi poziția celor de la Moody's.

Și aici e important să spunem că oricare dintre aceste agenții ne-ar retrograda, o singură retrogradare din trei este suficientă, în așa fel încât anumite fonduri de investiții, anumiți investitori să fie obligați statutar să vândă titlurile de stat pe care le dețin de la statul român, chiar dacă trebuie să facă acest lucru vânzând în pierdere.

Deci, cumva, este în continuare o situație tensionată, cauzată de generații întregi de politicieni care au fost iresponsabili cu banii noștri, ai tuturor românilor”, a declarat Chriastian Năsulea, profesor de economie mondială.

Năsulea a mai explicat că o eventuală retrogradare din partea uneia dintre cele trei mari agenții de rating ar putea determina anumite fonduri de investiții să își vândă obligațiunile emise de statul român, deoarece regulamentele interne le interzic să dețină astfel de active în anumite condiții.

„Este posibil ca acest lucru să reprezinte un factor. Însă, dacă ne uităm istoric la ceea ce s-a întâmplat cu Portugalia, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat cu Grecia, nu este obligatoriu. Deci, în momentul în care vorbim despre aceste evaluări, Moody's, care trebuie să evalueze săptămâna viitoare, este în mod normal mai severă, are un algoritm mai strict decât cel pe care îl utilizează cei de la Fitch. Deci avem motive să fim îngrijorați în continuare. Însă aici mai e o chestiune foarte importantă. Dacă țara noastră va suferi un down grade, nu suferim doar noi.

Suferă și fondurile de pensii private din România, suferă și fondul de pensii private sau alți investitori din alte țări care și-au pus încrederea în statul român”, a mai declarat acesta.

Acesta a mai precizat că, deși indicatorii macroeconomici ai României s-au îmbunătățit în ultimele luni, Moody's este, în mod tradițional, mai severă decât Fitch în evaluările sale.

„Deci cumva, pe ce mă bazez în plus față de ideea că, totuși, indicatorii macroeconomici ai acestei țări sunt în îmbunătățire, sunt mai buni decât erau acum câteva luni, mă bazez pe faptul că niciuna dintre aceste agenții nu ar trebui să dorească să fie cea care declanșează un bulgăre de zăpadă, de pe urma cărora vor suferi piețele financiare din întreaga Europă, cel puțin, dacă nu chiar din întreaga lume”, a declarat Christian Năsulea, profesor de economie mondială.

România evită la limită retrogradarea la categoria „junk”, după ce agenția Fitch ar fi decis menținerea ratingului de țară la „BBB-”, potrivit surselor Antena 3 CNN. Decizia vine însă cu avertismente privind riscurile generate de incertitudinea politică prelungită, care ar putea afecta consolidarea fiscală în anii următori, precizează surse guvernamentale.

Următoarea evaluare importantă este cea a Moody’s, așteptată pe 7 august.

Decizia înlătură, pentru moment, riscul unei reacții puternice pe piețe și păstrează România în categoria statelor considerate potrivite pentru investiții. Problemele nu au dispărut însă: deficitul rămâne ridicat, țara nu are un guvern cu puteri depline, iar reformele și fondurile din PNRR continuă să fie atent urmărite.