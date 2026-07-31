Rinul a secat atât de mult încât poate fi traversat mergând prin el. Germania a oprit mai multe fabrici din această cauză

Nivelul Rinului a ajuns la aproape cel mai scăzut nivel din ultimii opt ani. Foto: Getty Images

Nivelul Rinului a ajuns la aproape cel mai scăzut nivel din ultimii opt ani din cauza căldurii extreme și a secetei din Europa, perturbând fluxul de mărfuri și determinând producătorii germani să reducă activitatea. Nivelul de referință al celui mai important coridor comercial interior din Germania a scăzut, vineri, la 25 de centimetri, egalând minimul record înregistrat în 2018 și ar putea scădea sub acest nivel la începutul săptămânii viitoare, conform ultimelor prognoze, scrie Financial Times.

Seceta înseamnă că navele pot transporta mult mai puțină marfă de-a lungul Rinului, necesitând mai multe nave pentru a transporta același volum și crescând costul transportului, acesta fiind cel mai recent exemplu al costurilor economice ale căldurii extreme din Europa de Vest.

„Cu cât transportul maritim este restricționat mai mult timp, cu atât presiunea crește. Volumele care ar trebui mutate sunt atât de mari încât înlocuirea lor pe calea ferată sau rutieră ar fi dificilă, mai ales că unele conexiuni importante sunt în prezent în curs de construcție”, a declarat Marc Schattenberg, economist la Deutsche Bank.

În Germania, temperaturile au atins din nou 40 de grade Celsius în această săptămână, după un val de căldură record în iunie. Perioada de nivel scăzut al apei a început „neobișnuit de devreme” în acest an, potrivit Administrației Federale pentru Căile Navigabile și Transportul Marfă. Luna trecută a fost cea mai fierbinte lună iunie înregistrată vreodată pe continentul cu cea mai rapidă încălzire, ca urmare a schimbărilor climatice.

Unii economiști au avertizat că perturbările cauzate de nivelurile scăzute ale apei ar putea reduce creșterea economică a Germaniei cu până la 0,2 puncte procentuale. Companiile chimice germane, precum BASF, Covestro și Evonik, au fabrici concentrate de-a lungul malurilor râului și sunt deosebit de expuse la perturbări suplimentare. BASF a declarat că ar putea exista perturbări ale aprovizionării la fabrica sa din Ludwigshafen dacă nivelurile apei continuă să scadă, deși are opțiuni de a trimite nave specializate sau de a muta volumele de marfă către alte mijloace de transport.

Directorul executiv, Markus Kamieth, le-a declarat analiștilor săptămâna aceasta că „nu ar fi înțelept să excludem posibilitatea unor anunțuri de forță majoră sau penurii de produse în anumite cazuri”. El a menționat că penuriile acute de materii prime individuale ar putea avea „efecte de domino” asupra producției la uzinele chimice complexe. Cu toate acestea, BASF a declarat că este mai bine echipată decât în ​​timpul unei perioade secetoase anterioare din 2018, când a suferit o scădere de 250 de milioane de euro a profitului său operațional, fiind nevoită să reducă producția.

Covestro a declarat că a acumulat stocuri de materii prime „în urmă cu câteva săptămâni” pentru a menține producția și că a trecut, de asemenea, la nave cu un pescaj mai mic, care nu se scufundă atât de jos în apă.

„Măsurile au antrenat costuri mai mari pentru Covestro, deoarece volumele transportate de fiecare navă au fost reduse, numărul de curse a fost crescut și, prin urmare, s-a folosit mai mult combustibil”, a declarat compania.

Ministerul Afacerilor Economice din Germania a declarat că întreprinderile s-au adaptat deja la risc prin deținerea de stocuri mai mari, adăugarea de locații de depozitare și utilizarea unei game mai largi de rute de transport.

„Prin urmare, efectele negative vor fi probabil mai puțin severe în general decât în ​​anii precedenți”, a precizat acesta.

Industria grea situată pe sau în apropierea Rinului se confruntă cu complicații la transportul materialelor pe căile navigabile interioare. Thyssenkrupp a fost nevoită să limiteze producția de metal fierbinte în Duisburg după ce s-a confruntat cu întreruperi în livrarea de materii prime, dar a declarat că aprovizionarea clienților „nu este în prezent în pericol”.

Compania și-a scos din funcțiune propria flotă de barje și a închiriat nave capabile să navigheze în ape mai puțin adânci pentru a-și asigura aprovizionarea.

Dunărea a scăzut, de asemenea, la un nivel record în Ungaria, forțând închiderea centralei nucleare care furnizează aproape jumătate din energia electrică a țării în următoarele zile, a anunțat guvernul joi. Prim-ministrul Péter Magyar a declarat că situația este „fără precedent” și a cerut populației să se abțină de la utilizarea energiei electrice în orele de vârf de seară.

România a fost obligată, de asemenea, să închidă unul dintre cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă, care preia apă de răcire din Dunăre.

Imaginile transmise de Apele Române de la Giurgiu arată amploarea secetei care afectează Dunărea. Acolo unde ar trebui să fie apă, se întinde acum un fund de albie crăpat, acoperit de mâl uscat, pietre și covoare de alge verzi.