Ilie Bolojan a convocat o ședință de criză la Guvern. Surse: Ar putea fi declarată stare de urgență în energie

Debitul Dunării continuă să scadă și va ajunge la începutul lunii august la aproximativ 1.500 de metri cubi pe secundă. Foto: Guvernul României

Premierul interimar Ilie Bolojan a convocat vineri o ședință extraordinară de Guvern. Potrivit surselor Antena 3 CNN, miniștrii vor discuta despre criza din sistemul energetic și există posibilitatea să fie declarată oficial starea de urgență.

Ședința de guvern va începe la ora 15.00, după ce a fost amânată cu o oră. Guvernul urmează să facă o analiză a situației din sistemul energetic, după ce unitatea 1 de la Centrala de la Cernavodă a fost oprită din cauza secetei pe Dunăre.

Deși este criză în sistemul energetic, iar premierul interimar a făcut apel la oameni și la consumatorii industrali să-și reducă voluntar consumul, nu a fost declarată formal stare de urgență.

„Apelul meu este să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare a consumului de energie, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, de la 20:00-23:00, atunci când avem deficit de energie”, a spus Ilie Bolojan, care ocupă interimar și funcția de ministru al Energiei.

Anterior, Ilie Bolojan a mai spus că situația critică ar putea să dureze o săptămână sau două.

„Acum vedem ce înseamnă să nu fi făcut investiții în această zonă de energie care să ne creeze rezerve de capacitate. O astfel de secetă nu a mai fost de mulți ani și deci afectează puternic nivelul Dunării”, a spus premierul.

O decizie privind declararea stării de urgență urmează să fie luată în această ședință, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Criză uriașă în energie

Unitatea numărul 1 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, cea care asigura 10% din consumul de energie al României, a fost oprită marți deoarece nivelul Dunării a scăzut dramatic.

Debitul Dunării continuă să scadă și va ajunge la începutul lunii august la aproximativ 1.500 de metri cubi pe secundă, de peste trei ori sub media multianuală pentru această perioadă, potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Administrația Națională „Apele Române” a precizat că țara traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, cu atât mai mult cu cât nici în bazinul superior al Dunării nu sunt prognozate precipitații în perioada imediat următoare.

Vârful de consum de energie electrică era estimat pentru joi seară la aproximativ 7.200 MW, urmând ca săptămâna viitoare, odată cu instalarea valului de caniculă, consumul de la vârful de seară să crească treptat până la 7.800 MW, a anunțat Transelectrica.

Reprezentanții Transelectrica atrag atenția că actualele condiții de secetă și caniculă afectează majoritatea statelor europene, exercitând presiuni suplimentare atât asupra sistemelor electroenergetice, cât și asupra pieței regionale de energie.

Expertul în energie Dumitru Chisăliță, fondatorul Asociației Energia Inteligentă (AEI), a explicat că România poate evita întreruperile apelând la importuri de la țările vecine, care pot acoperi deficitul.

Însă, Bulgaria, Ungaria și Serbia se confruntă cu aceeași secetă, caniculă și reducere a producției nucleare și hidroelectrice.