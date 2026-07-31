Criza din Ceuta: Italia cere ca Spania să fie dată afară din Schengen. Meloni: „Nu vom ceda nici măcar un centimetru”

Cel puțin 19 persoane au murit încercând să ajungă în exclava spaniolă Ceuta. Foto: Profimedia Images

Italia cere ca Spania să fie scoasă din spațiul Schengen, după ce criza de la Ceuta a căpătat proporții dramatice. 49.000 de migranți au trecut granița cu Marocul și au pătruns cu forța în mica exclavă spaniolă. Premierul italian Giorgia Meloni a declarat că Italia este pregătită să ia „măsuri extraordinare” pentru a-și apăra granițele, relatează Politico.

Imagini cu mii de oameni forțând granița teritoriului spaniol de pe coasta Marocului s-au rostogolit masiv pe rețelele sociale, atrăgând reacții furioase de la activiștii și politicienii anti-imigrație.

În Italia, premierul Giorgia Meloni, alături de premierul adjunct Matteo Salvini și ministrul de Externe Antonio Tajani, au cerut ca acordul Schengen să fie suspendat temporar sau Spania să fie dată afară din zona de liberă circulație.

Meloni a scris, pe X, că Italia este pregătite să ia „măsuri extraordinare” pentru a-și apăra granițele.

„Imaginile care vin din Ceuta sunt șocante și demonstrează, din nouă, că migrația necontrolată, ilegală, reprezintă o amenințare reală la adresa securității granițelor Europei. Suntem pregătiți să acționăm, inclusiv prin măsuri extraordinare, pentru a apăra granițele noastre și pentru a garanta siguranța cetățenilor, inclusiv prin suspendarea acordului Schengen cu Spania”, a scris premierul Italiei.

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei.



Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026

Șefa Guvernului italian a continuat: „În ceea ce privește migrația ilegală, nu vom ceda nici măcar un centimetru: apărarea granițelor, oprirea traficanților și asigurarea repatrierii vor rămâne direcțiile de acțiune ale acestui Guvern.”

Conform acordului Schengen, cetățenii pot circula liber între cele 29 de țări semnatare. Totuși, mai multe țări au reintrodus controalele la unele frontiere, ceea ce este permis potrivit acordului, invocând riscurile legate de migrația ilegală. Italia, de exemplu, a reinstituit verificările la granița cu Slovenia pentru a combate traficul de migranți și terorismul.

Tajani a mers chiar mai departe decât simpla solicitare ca Spania să fie scoasă din Schengen. Șeful diplomației italiene l-a învinovățit direct pe premierul Pedro Sanchez pentru criza de la Ceuta. Prim-ministrul italian a promis recent că va acorda statut legal pentru o jumătate de milion de migranți fără acte. Tajani a catalogat acest demers al guvernului spaniol drept unul „profund greșit” și a susținut că reprezintă „o motivație pentru traficanții de persoane”.

„Sunt pentru închiderea zonei Schengen pentru Spania. Migrația ilegală și necontrolată reprezintă un pericol la adresa securității naționale. Imaginile care vin din Ceuta arată că decizia guvernului de la Madrid de a oferi cetățenie spaniolă, implicit europeană, unor peste 500.000 de migranți fără acte este profund greșită și îi încurajează pe traficanții de persoane”, a scris Tajani.

Sono favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna e ho piena fiducia nell’operato del Ministro Piantedosi. L’immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 30, 2026

Declarațiile lui Tajani au fost sancționate dur de ministrul de Externe de la Madrid, José Manuel Albares, care la convocat pe ambasadorul italian ca să dea explicații pentru afirmațiile ministrului din Italia.

„Acest mesaj nu este demn de ministrul de Externe al unei țări partenere și prietene, de la care ne așteptăm la solidaritate europeană, nu la demagogie partizană”, i-a răspuns Albares lui Tajani, într-un mesaj public pe X.

Este mensaje es impropio del Ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista. Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia, nada que ver con lo que dice el tuit. He convocado mañana al Embajador de Italia. https://t.co/8ZDSZ1Il5c — José Manuel Albares (@jmalbares) July 30, 2026

Demersul Spaniei de a oferi statul legal migranților ilegali este unul extrem de controversat, atât de plan intern, cât și european. Meloni și Sanchez s-au confruntat pe această temă în timpul unei întâlniri a liderilor europeni de luna trecută.

Spania, care la fel ca mai multe alte țări europene, se confruntă cu incendii de vegetație devastatoare, se află acum și în centrul unor atacuri diplomatice pe mai multe fronturi.

Manfred Weber, președintele grupului de centru-dreapta PPE din Parlamentul European, a cerut, de asemenea, măsuri mai dure împotriva migrației ilegale în contextul crizei de la Ceuta: „Asta demonstrează un singur lucru: Pactul Migrației și politica privind returnarea trebuie să fie aplicată de astăzi, nu de mâine”.

Comisarul european pentru migrație Magnus Brunner a spus că Comisia Europeană sprijină Spania în protejarea integrității granițelor sale, inclusiv în Ceuta, și că a discutat despre situație cu ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska.

Un purtător de cuvânt a mai declarat că Comisia a salutat „cooperarea strânsă dintre Maroc și Spania pentru a gestiona fluxurile (de migranți n.red) și pentru a asigura întoarcerea celor care au intrat în Ceuta ilegal, în concordanță cu regulamentele sale”

„În ceea ce privește cooperarea noastră cu țările partenere: Marocul este un partener-cheie și de încredere al UE”, a adăugat purtătorul de cuvânt. „În ultimii ani, am intensificat cooperarea în domeniul migrației și al gestionării frontierelor, precum și în combaterea traficului de migranți. Acum lucrăm pentru a transforma relația noastră într-un parteneriat cuprinzător și strategic.”

Cel puțin 19 persoane au murit încercând să ajungă în exclava spaniolă Ceuta, unde Spania a mobilizat forțele armate după ce 49.000 de persoane au trecut granița cu Marocul și au pătruns în micul teritoriu spaniol.