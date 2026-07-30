Sute de migranți au intrat cu forța în exclava spaniolă Ceuta. Madridul trimite armata, Italia cere închiderea Schengen pentru Spania

sursa foto: capturi video X

Sute de migranți au pătruns, joi, în exclava spaniolă Ceuta, dinspre Maroc, mulți dintre ei înotând sau folosind bărci gonflabile pentru a ocoli frontiera și a ajunge pe plaja Tarajal, unde au copleșit forțele Gărzii Civile. În fața valului de treceri, guvernul de la Madrid a anunțat trimiterea armatei pentru a restabili ordinea, în timp ce Italia a cerut, în semn de protest, închiderea spațiului Schengen pentru Spania, scrie Euronews.

The Spanish Army is moving toward the Ceuta border with Morocco. pic.twitter.com/UV5swszyU2 — Open Source Intel (@Osint613) July 30, 2026

Ministrul italian de externe a cerut închiderea spațiului Schengen pentru Spania, după ce sute de migranți au trecut joi în enclava nord-africană Ceuta, dinspre Maroc.

Într-o postare pe X, Antonio Tajani a spus că este „în favoarea închiderii spațiului Schengen cu Spania”, argumentând că „imigrația neregulamentară și necontrolată reprezintă o amenințare la adresa securității naționale”.

Video footage shows hundreds of migrants crossing into Spain's North African enclave of Ceuta on Thursday, with many entering on foot or by sea. pic.twitter.com/wJV1pKZjy5 — CBS News (@CBSNews) July 30, 2026

„Imaginile care vin din Ceuta arată că decizia guvernului de la Madrid de a acorda cetățenie spaniolă – și, prin urmare, europeană – unui număr de peste 500.000 de migranți fără forme legale este profund greșită și încurajează traficul de persoane”, a adăugat el, făcând aparent referire la măsura anterioară a guvernului spaniol de a acorda statut legal unora dintre migranții fără documente.

Premierul italian Giorgia Meloni a reluat cuvintele lui Tajani într-o altă postare pe rețelele sociale, afirmând că Roma este pregătită să ia „măsuri extraordinare” pentru a-și apăra frontierele, inclusiv prin „suspendarea spațiului Schengen cu Spania”.

Madridul a anunțat joi că va desfășura armata în Ceuta pentru a consolida securitatea, în urma traversărilor care i-au văzut pe mulți migranți înotând pe lângă frontieră pentru a ajunge pe teritoriul enclavei.

Decizia vine după ce președintele regional din Ceuta a cerut Madridului să declare stare de urgență națională și să preia controlul asupra situației din orașul autonom, avertizând că autoritățile locale au fost depășite de valul de treceri ilegale.

Spain's North African enclave of Ceuta is facing a humanitarian and security emergency after about 1,500 migrants swam across from Morocco in the past week.



Ceuta's leader, Juan Jesus Vivas, said reception centers are overwhelmed, with hundreds sleeping outdoors and facilities… pic.twitter.com/g0gySeOkAt — Clash Report (@clashreport) July 30, 2026

Ministerul spaniol de Interne exclusese inițial declararea unei stări de urgență naționale. Ulterior, a anunțat trimiterea de trupe pentru a ajuta la restabilirea ordinii și la întărirea securității în teritoriu. Premierul spaniol Pedro Sánchez este așteptat vineri la Ceuta, pe fondul presiunii politice tot mai mari din partea opoziției.

Între timp, comisarul european pentru migrație, austriacul Magnus Brunner, a declarat că se află în contact permanent cu autoritățile spaniole și a subliniat că protejarea frontierelor externe ale UE rămâne „o parte esențială a eforturilor noastre de combatere a migrației ilegale”.

Comisia Europeană a precizat că a oferit sprijin operațional prin intermediul Frontex.

Scenele au amintit de criza migrației din 2021, când aproximativ 10.000 de oameni au intrat în Ceuta în doar două zile. Deși Marocul spune că cooperează cu Spania și cu UE pentru a gestiona ultimele sosiri, Rabatul a fost acuzat în trecut că folosește fluxurile de migranți pentru a exercita presiuni politice asupra vecinului său european.

Spania și Marocul convin să accelereze returnările

Sute de oameni au ajuns joi în Ceuta dinspre Maroc, înotând sau folosind dispozitive gonflabile pentru a ajunge pe plaja Tarajal, copleșind agenții Gărzii Civile.

În ultimele 12 luni, peste 60 de persoane au murit încercând să facă traversarea.

Sánchez a declarat că guvernul său este „pe deplin angajat să ofere un răspuns imediat la situația din Ceuta” și a promis să colaboreze cu autoritățile marocane pentru a „restabili normalitatea cât mai curând posibil”.

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, este așteptat să se deplaseze la Ceuta pentru a se întâlni cu oficialii locali și a evalua situația. Cele două țări au anunțat că au convenit asupra unei proceduri de accelerare a returnărilor, deși nu au fost făcute publice niciun calendar și nicio cifră.

Ministerul spaniol de Interne a mai spus că rețelele de trafic de persoane ar putea exploata o recentă hotărâre judecătorească pentru a-i încuraja pe migranții fără documente să încerce traversarea. Rabatul a dat vina, la rândul său, pe traficanți, deși forțele sale de ordine gestionează și ele frontiera.

Surse diplomatice marocane au declarat că majorarea numărului de treceri neregulamentare nu reflectă vreo intenție a autorităților de la Rabat de a facilita sau de a promova migrația ilegală către Spania.

Surse din cadrul Gărzii Civile spaniole din Ceuta au pus însă la îndoială nivelul cooperării marocane, susținând că sprijinul Jandarmeriei marocane a fost limitat și insuficient pentru a reduce presiunea la frontieră, în ciuda insistențelor guvernului spaniol că această cooperare cu Marocul rămâne activă.