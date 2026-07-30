Țara care produce cel mai mult aur din Africa a ajuns în brațele FMI: A evitat incapacitatea de plată prin restructurări dure

2 minute de citit Publicat la 23:45 30 Iul 2026 Modificat la 23:47 30 Iul 2026

Această ultimă tranșă ridică valoarea totală a sumelor plătite în cadrul programului la 3 miliarde de dolari. FOTO: Profimedia Images

Ghana, cel mai mare producător de aur din Africa, a ajuns în urmă cu trei ani în pragul incapacității de plată, în ciuda bogăției sale în resurse naturale, și a avut nevoie de un program de salvare de 3 miliarde de dolari de la FMI. Acum, după trei ani de reforme și restructurare a datoriilor, țara încheie programul și primește ultima tranșă, în valoare de 371 de milioane de dolari, scrie Business Insider Africa.

Consiliul Director al Fondului Monetar Internațional (FMI) a finalizat, pe 27 iulie 2026, evaluarea finală a pachetului de sprijin pentru criză în valoare de 3 miliarde de dolari, acordat Ghanei pe o perioadă de trei ani, și a aprobat plata imediată a unei tranșe de 371 de milioane de dolari.

Această ultimă tranșă ridică valoarea totală a sumelor plătite în cadrul programului la 3 miliarde de dolari, marcând oficial încheierea pachetului de salvare financiară lansat în mai 2023.

Ghana a solicitat inițial sprijin internațional după ce s-a confruntat cu o situație economică gravă, provocată de inflația ridicată, datoriile mari și deprecierea monedei naționale, cedi.

Pentru a recâștiga încrederea investitorilor și a-și redresa finanțele, guvernul ghanez a renegociat condițiile împrumuturilor interne și externe.

Pe lângă restructurarea datoriei, autoritățile au redus cheltuielile inutile, au îmbunătățit colectarea taxelor și au acumulat rezerve valutare pentru a sprijini moneda națională.

Aceste măsuri au contribuit la stabilizarea cursului de schimb, la încetinirea creșterii prețurilor și la relansarea treptată a economiei.

Într-o declarație oficială citată de Reuters, directorul general adjunct al FMI, Bo Li, a lăudat progresele înregistrate de țară. El a afirmat că „programul a fost, în linii mari, satisfăcător, eforturile susținute de reformare și evoluțiile favorabile ale prețurilor materiilor prime contribuind la stabilizarea economiei și la reducerea riscurilor legate de datorie”.

„Restructurarea amplă a datoriei Ghanei a fost în mare parte finalizată, iar riscul ca țara să nu își poată achita datoriile a revenit la un nivel moderat. Continuarea reformelor și menținerea unei discipline fiscale stricte vor fi esențiale pentru a soluționa vulnerabilitățile rămase”, a adăugat el.

FMI avertizează Ghana să rămână prudentă cu cheltuielile după încheierea programului de salvare.

Acum că programul de sprijin financiar s-a încheiat, experții internaționali în politici economice subliniază că Ghana trebuie să continue pe cont propriu eforturile de reformare.

FMI a avertizat că menținerea unui control atent al cheltuielilor și o gestionare eficientă a colectării taxelor vor rămâne esențiale pentru protejarea progreselor economice recente ale Ghanei și pentru a proteja familiile vulnerabile de viitoare șocuri de pe piețele globale.