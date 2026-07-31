SANITAS anunță că inclusiv Ministerul Sănătății ar fi recunoscut că legea salarizării aduce pierderi de venituri în toate scenariile

Reprezentanţii SANITAS afirmă că Legea salarizării nu este favorabilă. Foto: Hepta

Reprezentanţii SANITAS afirmă că Legea salarizării nu este favorabilă, în niciun scenariu, salariaţilor din sistemul sanitar, după opt ore de discuţii cu specialişti ai Băncii Mondiale, ai Ministerului Muncii şi ai Ministerului Sănătăţii.



"Astăzi, 30 iulie, în a treia zi de grevă generală SANITAS, reprezentanţii Federaţiei SANITAS au avut o şedinţă de lucru de 8 ore, la Ministerul Sănătăţii, cu staful tehnic al acestei instituţii, o echipă de reprezentanţi ai Băncii Mondiale, experţi ai Ministerului Muncii şi reprezentanţii celeilalte federaţii reprezentative din Sănătate. Am acceptat această întâlnire pentru a face toate scenariile posibile pe actualul proiect de lege, în prezenţa specialiştilor Băncii Mondiale, ai Ministerului Muncii şi ai Ministerului Sănătăţii, astfel încât să nu mai putem fi acuzaţi de absolut nimeni că respingem acest proiect de lege în necunoştinţă de cauză sau manipulaţi de diverşi actori politici", se arată într-un comunicat de presă postat, joi, pe pagina de Facebook a federaţiei sindicale, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, la finalul şedinţei, toţi cei prezenţi "au recunoscut că proiectul de lege aduce pierderi de venituri".

"Din păcate pentru opozanţii acţiunilor legitime ale Federaţiei SANITAS, în niciunul dintre scenarii, legea nu este favorabilă salariaţilor din sistemul sanitar. Peste 40% din lucrătorii din sistemul sanitar (de regulă cei din secţiile grele, medici şi asistenţi medicali) rămân pe sume compensatorii în cele mai optimiste scenarii făcute pe actualul proiect de lege, ceea ce într-o logică elementară înseamnă că legea, în esenţă, scade veniturile! La finalul şedinţei au recunoscut toate părţile prezente că proiectul de lege aduce pierderi de venituri! Această lege nu mai există pentru SANITAS", au mai spus reprezentanţii SANITAS.



Sindicaliştii de la Sanitas au anunţat continuat greva şi joi, ca urmare a nemulţumirilor legate de proiectul noii legi a salarizării şi de lipsa personalului din unităţile medicale.



Federaţia Sanitas a declanşat, marţi, grevă generală în spitale, în semn de protest faţă de proiectul legii salarizării.