„Super El Niño” schimbă vremea în august. Semnalele pentru toamnă și iarnă devin tot mai clare. Cum arată prognoza pentru Europa

4 minute de citit Publicat la 13:00 30 Iul 2026 Modificat la 13:00 30 Iul 2026

„Super El Niño” schimbă vremea în august. Foto: Getty Images

Un El Niño foarte puternic se dezvoltă rapid în Oceanul Pacific și începe deja să influențeze circulația atmosferică. Potrivit analizei Severe Weather Europe, fenomenul ar putea atinge intensitatea maximă spre sfârșitul toamnei și începutul iernii și s-ar putea număra printre cele mai puternice înregistrate vreodată.

Efectele se văd cel mai clar în Statele Unite și Canada, aflate mai aproape de zona Pacificului în care se formează fenomenul. Influența asupra Europei este mai greu de anticipat, dar prognozele indică o lună august caldă și secetoasă în mare parte din continent, urmată de o posibilă schimbare în a doua jumătate a lunii.

Ce este El Niño și de ce poate schimba vremea

El Niño apare atunci când apele de la suprafața Pacificului ecuatorial devin mult mai calde decât în mod normal. Această încălzire schimbă circulația vânturilor, presiunea atmosferică și distribuția ploilor în mai multe regiuni ale lumii.

În prezent, în Pacific s-a format deja o anomalie importantă de temperatură, alimentată de o masă mare de apă caldă aflată sub suprafața oceanului. Aceasta se deplasează spre est și urcă treptat spre suprafață.

Modelele indică o posibilă depășire a pragului asociat unui „Super El Niño”, denumire folosită pentru episoadele extreme. Dacă prognoza se confirmă, fenomenul din 2026 ar putea ajunge la o intensitate record.

Un El Niño atât de puternic poate modifica poziția și intensitatea zonelor de presiune și poate schimba traseul curentului-jet, influențând temperaturile și precipitațiile din lunile următoare.

Foto: Severe Weather Europe

Primele efecte s-au văzut în iulie

Vremea din luna iulie a prezentat deja unele caracteristici întâlnite în timpul episoadelor puternice de El Niño.

În America de Nord, o zonă de presiune scăzută s-a aflat mai mult spre vest, permițând aerului cald din sud să urce spre centrul și estul Statelor Unite și spre Canada. În același timp, coasta de vest a avut parte de temperaturi mai scăzute.

În Europa, vestul continentului a fost mult mai cald decât în mod normal, în timp ce în est și nord-est temperaturile au fost apropiate sau chiar sub mediile obișnuite.

Totuși, vremea din Europa nu este controlată direct de El Niño. Poziția continentului față de Pacific face ca influența fenomenului să fie mai slabă și să depindă și de situația din Atlantic și din zona arctică.

Foto: Severe Weather Europe

Cum ar putea fi vremea în România la începutul lui august

În prima parte a lunii august, modelele indică o zonă de presiune ridicată deasupra centrului, sudului și sud-estului Europei. Această configurație ar putea aduce temperaturi peste valorile normale și puține precipitații în cea mai mare parte a continentului.

Nordul și nord-vestul Europei ar urma să se afle sub influența unei zone de presiune scăzută, cu vreme mai răcoroasă și mai multe ploi.

România se află în regiunea în care prognoza indică influența presiunii ridicate, ceea ce ar putea însemna o perioadă mai caldă și mai uscată la începutul lunii.

Căldura s-ar putea deplasa spre est

Situația ar putea începe să se schimbe în a doua jumătate a lunii august. Zona de presiune ridicată este prognozată să se deplaseze mai spre est, în timp ce o zonă de presiune scăzută din Atlantic ar putea coborî spre vestul și centrul Europei.

În acest scenariu, temperaturile din vestul și centrul continentului s-ar apropia de valorile normale, iar nordul ar rămâne mai răcoros. Cea mai puternică zonă de căldură s-ar muta spre estul Europei.

Prognoza se poate schimba însă în următoarele săptămâni, deoarece influența El Niño asupra Europei devine, de regulă, mai vizibilă abia în timpul toamnei și iernii.

Foto: Severe Weather Europe

Ce arată primele prognoze pentru toamnă

Modelele sezoniere indică temperaturi peste normal în mare parte din Europa în toamna anului 2026, în special în regiunile centrale și vestice.

Circulația aerului dinspre vest și sud-vest ar putea aduce mase de aer mai calde din sudul continentului.

În același timp, precipitațiile ar putea depăși mediile obișnuite în mare parte din Europa, cu excepția zonelor nordice. O regiune de presiune scăzută din Atlantic ar putea aduce mai multă umezeală spre centrul și sudul continentului.

Aceste estimări sugerează că intensitatea mare a El Niño ar putea grăbi schimbarea circulației atmosferice înainte de venirea iernii.

Ce ar putea aduce iarna 2026-2027

Semnalul de iarnă este, deocamdată, mai clar pentru America de Nord. Modelele indică un curent-jet mai puternic în sudul Statelor Unite, care ar putea aduce mai multe furtuni, precipitații și episoade de vreme rece în centrul, sudul și estul țării.

În schimb, o zonă de presiune ridicată deasupra Canadei ar putea limita pătrunderea aerului arctic spre nordul Statelor Unite și ar putea reduce ninsorile în unele regiuni.

Pentru Europa, prognoza de iarnă este încă nesigură. Primele semnale indică o circulație mai activă dinspre Atlantic, care ar putea aduce vreme mai umedă și temperaturi peste normal în multe zone.

Chiar și un El Niño extrem nu produce aceleași efecte în fiecare regiune și în fiecare lună. Intensitatea fenomenului crește probabilitatea apariției anumitor tipare, dar nu garantează că acestea se vor confirma exact. Vremea va depinde și de alți factori atmosferici și oceanici, care pot întări sau slăbi influența Pacificului.

Datele actuale arată însă că El Niño va continua să se intensifice în următoarele luni. Efectele sale asupra Europei vor deveni mai clare odată cu actualizarea prognozelor din august și din toamnă.