Un "super" El Niño ar putea provoca un șoc global al prețurilor: "Efectul de domino se va extinde pe mai mulți ani”

„El Niño readuce «climaticflația» pe ordinea de zi” / FOTO: Getty Images

Economiștii avertizează că un fenomen meteorologic „super” El Niño din acest an ar putea provoca un șoc sever asupra prețurilor globale la alimente, care să dureze până în 2028, potrivit The Guardian.

Întrucât războiul din Iran împinge prețurile mondiale la alimente la cel mai înalt nivel din ultimii trei ani, economiștii au declarat că lanțurile de aprovizionare s-au confruntat cu „două șocuri simultan”, alimentate de vremea extremă legată de încălzirea globală.

Oamenii de știință au declarat că El Niño din 2026-2027 – care se formează atunci când schimbările în modelele vântului permit apei mai calde să se răspândească în Pacificul ecuatorial central și de est – are o șansă fără precedent istoric de a se transforma într-un eveniment „foarte puternic”, alimentând valuri de căldură, inundații și vreme mai furtunoasă.

Descris informal ca un „super” sau „Godzilla” El Niño, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA) a confirmat luna trecută că se instalau condiții de încălzire în Pacific și că exista o probabilitate de 63% ca temperaturile la suprafața mării să depășească 2°C peste normal la sfârșitul acestui an.

Într-un moment în care gospodăriile din întreaga lume resimt deja presiunea creșterii costurilor vieții, experții spun că un El Niño extrem ar putea amplifica și mai mult presiunea. Perspectiva unui nou șoc inflaționist zguduie, de asemenea, băncile centrale, sporind îngrijorarea că ratele dobânzilor ar putea fi menținute la niveluri ridicate.

„El Niño readuce «climaticflația» pe ordinea de zi”, au scris analiștii de la banca italiană UniCredit într-o notă de cercetare. „Valurile de căldură recente din Europa sunt o reamintire a faptului că linia de bază climatică se schimbă deja. El Niño ar putea adăuga un nou strat de presiune la sfârșitul acestui an, deoarece amplifică efectele încălzirii globale.”

Fenomenul natural are un istoric de afectare a recoltelor și a rețelei de aprovizionare cu alimente. În urmă cu mai bine de un secol, un fenomen El Niño, care probabil ar fi fost cel mai sever înregistrat vreodată, a provocat secete catastrofale în China, Africa de Sud, Brazilia, Egipt și India. Cauzând condiții de foamete într-o situație agravată de dominația colonială, milioane de oameni au fost uciși, inclusiv peste 6 milioane de oameni în India în perioada 1876-78.

Evenimentele El Niño din 1981-82, 1996-97, 2015-16 și 2023-24 au fost printre cele mai puternice înregistrate vreodată. Cu toate acestea, proiecțiile NOAA indică faptul că ciclul 2026-27 ar putea fi și mai sever - crescând riscul ca secetele și inundațiile să afecteze recoltele și aprovizionarea cu alimente la nivel mondial.

Potrivit analiștilor de la Goldman Sachs, intensitatea acestui fenomen El Niño ar putea provoca o creștere de 15,8% a prețurilor globale ale produselor alimentare. Acest lucru ar avea un efect de domino la nivel mondial, inclusiv pentru consumatorii din Europa, unde s-a prevăzut că prețurile alimentelor ar putea crește cu 1,3% în întreaga zonă euro.

Cu toate acestea, efectul complet va dura timp din cauza modului în care costul impactului climatic se transmite prin aprovizionarea globală cu alimente. Drept urmare, Goldman Sachs a declarat că consecințele ar putea dura până în a doua jumătate a anului 2028 pentru a fi „pe deplin realizate”.

Cea mai mare parte a întârzierii se datorează momentului în care fenomenele meteorologice extreme afectează producția alimentară, având în vedere ciclurile diferite de plantare, creștere și recoltare pentru diferite tipuri de culturi. Provocările logistice - inclusiv nivelurile apei din canale și râuri utilizate pentru transporturile cheie - vor avea, de asemenea, un impact.

„El Niño nu afectează agricultura în mod uniform. Acesta remodelează modelele globale de precipitații și temperatură, creând câștigători și perdanți regionali”, au declarat analiștii de la UBS. Unele regiuni ar putea beneficia de condiții meteorologice mai calde.

El Niño ar agrava perturbările cauzate de războiul din Iran, adăugând probleme ale lanțului de aprovizionare cu alimente la prețurile deja mai mari și la deficitul de îngrășăminte și energie, spun analiștii. „Chiar și întreruperi modeste ale aprovizionării ar putea declanșa fluctuații mari ale prețurilor decât ar putea sugera modelele istorice”, au declarat analiștii UBS.

De obicei, El Niño duce la riscuri crescute de secetă în sudul Africii și în nordul Americii de Sud, dar și la inundații în sudul Braziliei, Argentina, Paraguay și Uruguay. Analiștii spun că țările cu venituri mici - deja cel mai afectate de conflictul din Iran - sunt cele mai susceptibile de a suferi cel mai mult.

„El Niño a început deja să afecteze culturile, determinând un sezon musonic mai uscat în India, unele regiuni înregistrând doar 25% din precipitațiile obișnuite, iar părți din centrul Indiei primind doar 50%, ceea ce ar putea afecta aprovizionarea cu grâu, orez și trestie de zahăr”, au scris analiștii Goldman Sachs.