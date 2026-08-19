Fire Point confirmă că va livra rachete balistice pentru lovirea Moscovei în septembrie. O nouă fabrică se deschide în Danemarca

Colaj foto din imagini: Profimedia Images (stânga și dreapta), Twitter/@iraterekh

Compania ucraineană de apărare Fire Point își triplează bugetul pentru construirea unei fabrici de combustibil solid pentru rachete în Danemarca, el urmând să ajungă până la 150 de milioane de euro, a declarat pe 19 august directoarea generală a firmei, Irina Tereh, citată de Kyiv Independent.

Fondurile suplimentare vor fi folosite pentru construirea unei noi clădiri, deoarece spațiul de producție avut în vedere inițial nu îndeplinea cerințele necesare, a precizat Tereh. Fabrica ar urma să înceapă producția până la sfârșitul anului 2027.

Declarațiile vin după o perioadă de incertitudine privind viitorul fabricii, după ce Denis Știlerman, cofondator al Fire Point, susținuse în luna mai că proiectul fusese „pus pe pauză”.

Guvernul danez a negat afirmațiile, precizând că „procesul de cooperare pentru înființarea producției în Danemarca prin filiala daneză a Fire Point continuă”.

Compania, unul dintre principalii actori de pe piața ucraineană a apărării și specializată în drone și rachete cu rază lungă de acțiune, s-a aflat în centrul atenției în contextul unei ample anchete de corupție care îl vizează pe Timur Mindici, fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski.

Înregistrări audio făcute publice în cadrul anchetei par să confirme existența unor legături între Mindici și Fire Point.

Anul trecut, Kyiv Independent a relatat în premieră că Mindich ar fi beneficiarul neoficial al companiei. Fire Point a negat că ar avea legături cu acesta.

Compania urmează să producă rachete balistice

Separat, Tereh a confirmat și calendarul pentru introducerea celor două rachete balistice ale companiei, prezentate pentru prima dată în septembrie 2025.

Potrivit acesteia, racheta FP-7, cu o rază de acțiune de 300 de kilometri, ar trebui să fie gata până la sfârșitul lunii septembrie, iar FP-9, capabilă să lovească ținte aflate la 800-850 de kilometri, ar trebui să fie gata până la sfârșitul anului.

Rusia și-a intensificat în ultimele luni atacurile asupra Ucrainei cu rachete balistice, profitând de reducerea stocurilor de muniție pentru apărarea antiaeriană ale Ucrainei. Introducerea propriilor rachete balistice ar putea ajuta Ucraina să reducă acest dezechilibru.

În timpul unei conferințe de presă organizate în cadrul expoziției DALO Industry Days din Danemarca, Tereh a declarat că noile rachete ar trebui să ofere Ucrainei o poziție mai puternică în eventualele negocieri de pace cu Rusia, potrivit Forbes Ukraine.

„Rușii înțeleg exclusiv limbajul forței”, a spus Terekh.

Declarațiile directoarei Fire Point sunt în concordanță cu cele făcute de Zelenski, care a spus că se așteaptă ca firma să aibă o rachetă balistică gata în câteva săptămâni și, până la sfârșitul toamnei, o rachetă balistică cu rază mai lungă de acțiune, capabilă să lovească Moscova.

Spre deosebire de rachetele de croazieră, care sunt propulsate de motoare cu reacție și zboară pe o traiectorie relativ joasă, rachetele balistice sunt propulsate de motoare-rachetă și urcă la mare altitudine înainte de a coborî pe o traiectorie arcuită către țintă.

Acestea sunt ghidate doar în etapele inițiale ale zborului, astfel că pot fi mai puțin precise decât rachetele de croazieră, însă au avantajul de a atinge viteze extrem de mari, uneori de peste 3.200 de kilometri pe oră, pe măsură ce se apropie de țintă.

Din acest motiv, sunt mai dificil de interceptat și pot fi doborâte doar de cele mai avansate sisteme de apărare antiaeriană.

Fire Point face parte și dintr-un consorțiu european care lucrează la dezvoltarea unui asemenea sistem de interceptare, în cadrul proiectului Freyja.